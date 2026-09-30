Lautaro Martinez-Barcellona, c’è l’annuncio: stupore in casa Inter

Altra clamoroso retroscena di mercato per quel che riguarda il forte centravanti nerazzurro, cos’è successo.

Il Barcellona ha provato in tutti i modi a strappare Lautaro Martinez all’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estivo, ma senza riuscirci. A confermarlo è lo stesso presidente club blaugrana Joan Laporta nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’.

Ecco quanto ammesso dal numero uno del Barcellona: “Lautaro Martinez è un calciatore incredibile e non avevamo alcuna intenzione di lasciarcelo sfuggire. Così ho chiamato il presidente Marotta e mi ha detto che il calciatore non era in vendita. L’Inter ha sempre voluto trattenerlo. Stimo tantissimo Beppe e alla fine abbiamo deciso di non andare avanti con questa trattativa“.

Una dichiarazione importante che di sicuro farà sorridere i tanti tifosi dell’Inter: il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora a tinte nerazzurre.