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Lautaro Martinez-Barcellona, c’è l’annuncio: stupore in casa Inter

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Altra clamoroso retroscena di mercato per quel che riguarda il forte centravanti nerazzurro, cos’è successo. 

Il Barcellona ha provato in tutti i modi a strappare Lautaro Martinez all’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estivo, ma senza riuscirci. A confermarlo è lo stesso presidente club blaugrana Joan Laporta nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’.

Lautaro esulta dopo un gol con l'Inter
Lautaro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ecco quanto ammesso dal numero uno del Barcellona: “Lautaro Martinez è un calciatore incredibile e non avevamo alcuna intenzione di lasciarcelo sfuggire. Così ho chiamato il presidente Marotta e mi ha detto che il calciatore non era in vendita. L’Inter ha sempre voluto trattenerlo. Stimo tantissimo Beppe e alla fine abbiamo deciso di non andare avanti con questa trattativa“.

Una dichiarazione importante che di sicuro farà sorridere i tanti tifosi dell’Inter: il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora a tinte nerazzurre.

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