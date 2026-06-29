Via dall’Inter: Juventus o Premier? La scelta di Frattesi | CM

Il centrocampista della Nazionale ancora una volta uomo mercato in casa nerazzurra: le ultime sul futuro

Bloccato al momento il mercato dell’Inter, dopo la beffata operata la scorsa settimana dal Chelsea per il colpo Palestra.

Il gioiello ex Atalanta era l’erede designato per rimpiazzare Dumfries, ma il suo ingaggio è sfumato sul più bello dopo l’irruzione dei ‘Blues’. I nerazzurri adesso stanno valutando altre opzioni per la corsia destra e intanto lavorano per gli altri colpi chiesti da Chivu specialmente tra difesa e centrocampo.

La dirigenza di Viale della Liberazione è impegnata anche nelle uscite, che potrebbero portare un bel gruzzoletto da investire per rafforzare ulteriormente la rosa.

Calciomercato Inter, Frattesi spinge per andare alla Juve

Occhio soprattutto alla posizione di Davide Frattesi, che non rientra nei piani dell’Inter e di Chivu in vista della prossima stagione. Il centrocampista classe ’99 è da diverse finestre di mercato in uscita e stavolta potrebbe essere davvero l’occasione giusta per cambiare maglia.

Per l’ex Sassuolo e Monza si parla di un interessamento dalla Premier League, in particolare del Nottingham Forest, ma finora non sono arrivate proposte concrete all’Inter. Su Frattesi intanto rimane sempre vigile la Juventus dell’estimatore Spalletti, che vorrebbe portarlo a Torino dopo aver puntato sul giocatore nella parentesi da Ct della Nazionale. L’Inter valuta almeno 25 milioni di euro il centrocampista, che a bilancio al 30 giugno peserà circa la metà.

Frattesi dal canto suo non chiude a un’esperienza all’estero, ma preferirebbe restare in Italia come appreso da Calciomercato.it. La Juve sarebbe una metà graditissima per rilanciarsi, anche se un’eventuale trattativa non si preannuncia affatto facile vista la rivalità storica tra il club bianconero e l’Inter.