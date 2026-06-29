Liberali fa gola a mezza Serie A: c’è anche l’ombra dell’Inter | CM

Il gioiello in forza al Catanzaro nel mirino di diverse squadre della massima serie: le ultime sul suo futuro

Mattia Liberali ha trascinato il Catanzaro nell’ultimo campionato di Serie B, dove i calabresi hanno sfiorato l’impresa di una clamorosa promozione.

Il gioiello classe 2007 sarà il punto di riferimento dell’Italia Under 19 agli Europei di categoria e intanto fa gola a mezza Serie A dopo le scintillanti prestazioni sciorinate in cadetteria. Sarà praticamente impossibile per il Catanzaro blindarlo in Calabria, anche perché l’ex Milan (che conserva il 50% della rivendita) ha una clausola rescissoria di appena 6 milioni di euro.

Prezzo che ha ingolosito a maggior ragione diverse squadre della massima serie: Como, Fiorentina, Bologna, Torino e il Sassuolo del nuovo tecnico Aquilani che lo ha valorizzato in terra calabrese.

Parte la caccia a Liberali: l’Inter sfida il Como (e non solo)

Al momento la squadra che ci sta provando con maggiore decisione è il Como, a caccia di italiani per sistemare la rosa e rispettare i vincoli Uefa in vista della prossima Champions League. In lista ci sono anche Vergara, Pisilli e Miretti ma l’identikit che intriga maggiormente Fabregas e il Ds Ludi è quello che porta a Liberali.

Il giovanissimo fantasista può essere un’alternativa a Nico Paz nello scacchiere dei lariani o in alcune circostanze agire sulla trequarti in coppia con l’argentino. La corsa per Liberali è comunque aperta e potrebbe inserirsi anche l’Inter come appreso da Calciomercato.it. Nel recente incontro in sede con il Ds del Catanzaro Polito – che ha sondato Topalovic e Cocchi – la dirigenza campione d’Italia ha chiesto informazioni per l’ex canterano del Milan.

L’Inter attraverso i propri emissari ha seguito Liberali durante tutto l’arco della stagione ed è un profilo che piace molto specialmente in prospettiva. I nerazzurri potrebbero rilevare il cartellino del 19enne di Lissone e successivamente cederlo in prestito per fargli proseguire il percorso di crescita.