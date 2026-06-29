Colloquio Modric-Amorim, svolta sul futuro del centrocampista croato

Al termine della partita contro il Ghana con la sua Croazia, Luka Modric ha fatto il punto su quello che sarà il suo futuro con il centrocampista centrale che ha anche parlato con il nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim.

Il centrocampista classe 1985 ha affermato in più di un’occasione di voler prendere una decisione definitiva al termine del mondiale che si sta disputando in Messico, Canada e USA, anche se nelle ultime ore ha affermato di sapere che la sua carriera è vicina al termine.

Chiarendo di non aver avuto contatti con Mourinho per un eventuale ritorno al Real Madrid, Luka Modric avrebbe avuto un contatto con Amorim per parlare di futuro, col centrocampista che sarebbe felice di proseguire in rossonero anche se ogni tipo di decisione sarà rimandata alla fine del mondiale.