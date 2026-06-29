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Dove vedere Brasile-Giappone, streaming e diretta tv gratis: attenzione all’orario, si gioca presto

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Brasile-Giappone è uno dei match clou dei sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Ecco tutte le indicazioni sull’orario di inizio e su dove vederlo

La prima in classifica del girone C (il Brasile) contro la seconda del gruppo F (il Giappone). A Houston, dalle 19 ora italiana, si gioca per un posto negli ottavi di finale, traguardo che la Seleçao ha sempre raggiunto nelle sue partecipazioni ai Mondiali e che i nipponici hanno centrato per la terza edizione consecutiva.

i calciatori del Brasile
Dove vedere Brasile-Giappone, streaming e diretta tv gratis: attenzione all’orario, si gioca presto – calciomercato.it (foto Ansa)

Entrambe le squadre si presentano alla sfida odierna in grande fiducia e da imbattute. Il Brasile, dopo il pareggio con il Marocco, ha sconfitto nettamente Haiti e Scozia (3-0). Il Giappone, invece, ha cominciato con il 2-2 in rimonta contro l’Olanda per poi travolgere la Tunisia (4-0) e consolidare la seconda posizione nel proprio girone con l’1-1 contro la Svezia.

Ancelotti dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1. Senza Raphinha, ci saranno Rayan, Paqueta e Vinicius a supporto di Cunha. Neymar parte di nuovo dalla panchina. Possibile 3-4-2-1 per il Giappone di Moriyasu con Doan e Maeda alle spalle di Ueda nel reparto offensivo.

Dove vedere Brasile-Giappone, diretta tv e streaming del match dei Mondiali

Brasile-Giappone è uno dei sei match dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 che sarà trasmesso gratuitamente in diretta tv su RAI 1 e in streaming su RaiPlay. In telecronaca Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile ovviamente anche in streaming su DAZN, emittente che detiene i diritti di trasmissione di tutte le 104 partite del Mondiale. A commentare Brasile-Giappone su DAZN saranno Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Al termine della partita potrete vederne gratuitamente gli highlights su YouTube sui canali della RAI e di DAZN. Quest’ultima trasmetterà in esclusiva l’altro sedicesimo di finale in programma lunedì 29 gennaio, quello tra Germania e Paraguay. In nottata, invece, dalle 3.30 su DAZN andrà in onda l’attesissimo Olanda-Marocco.

Il match tra Brasile e Giappone è incrociato nel tabellone degli ottavi di finale con quello tra Norvegia e Costa D’Avorio che si sfideranno a Dallas martedì 30 giugno alle 19. Giappone che, nelle sue partecipazioni ai Mondiali, non è mai andato oltre gli ottavi. Il Brasile, invece, nelle ultime due edizioni non ha superato i quarti di finale sconfitto in Russia dal Belgio e in Qatar dalla Croazia ai rigori.

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