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Vlahovic-Barcellona, clamorosa svolta: i dettagli

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L’attaccante serbo si appresta a dire addio ai bianconeri: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore. 

Il suo contratto con la Juve scadrà tra poche ore (30 giugno) e al momento il Besiktas è il club più interessato al suo cartellino, ma il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe riservare l’ennesimo colpo di scena. L’attaccante serbo, infatti, continua a prendere tempo in merito alla proposta del club turco e intanto sogna un’altra destinazione.

Vlahovic, le ultime sul futuro
Vlahovic potrebbe rinnovare con la Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce “El Mundo Deportivo”, secondo cui l’entourage di Vlahovic si sarebbe fatto nuovamente avanti con il Barcellona chiedendo un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione e un bonus alla firma di 15 milioni di euro. La dirigenza blaugrana starebbe riflettendo sulla bontà di questa operazione e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti.

Vlahovic, dunque, sta per salutare definitivamente la Juventus e proverà fino alla fine a indossare la casacca del Barça: ci riuscirà alla fine?

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