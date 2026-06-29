Vlahovic-Barcellona, clamorosa svolta: i dettagli

L’attaccante serbo si appresta a dire addio ai bianconeri: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Il suo contratto con la Juve scadrà tra poche ore (30 giugno) e al momento il Besiktas è il club più interessato al suo cartellino, ma il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe riservare l’ennesimo colpo di scena. L’attaccante serbo, infatti, continua a prendere tempo in merito alla proposta del club turco e intanto sogna un’altra destinazione.

Lo riferisce “El Mundo Deportivo”, secondo cui l’entourage di Vlahovic si sarebbe fatto nuovamente avanti con il Barcellona chiedendo un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione e un bonus alla firma di 15 milioni di euro. La dirigenza blaugrana starebbe riflettendo sulla bontà di questa operazione e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti.

Vlahovic, dunque, sta per salutare definitivamente la Juventus e proverà fino alla fine a indossare la casacca del Barça: ci riuscirà alla fine?