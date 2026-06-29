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Kessie-Juve, c’è la decisione definitiva: non ci sono più dubbi

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Il centrocampista della nazionale ivoriana si avvicina a grandi passi al ritorno nel campionato italiano. 

A quattro anni dall’addio al Milan, Franck Kessie potrebbe tornare a giocare nel campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano classe ’96 ha il contratto in scadenza con l’Al Ahli e ha ormai scelto la sua prossima destinazione, ovvero la Juventus.

Kessie esulta con la sua Nazionale
Franck Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Kessie avrebbe dato priorità assoluta ai bianconeri, scartando subito le ipotesi Atalanta e Fiorentina. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Vecchia Signora, Giovanni Carnevali, è ora al lavoro per trovare un accordo con il suo entourage e per mettere a segno un super colpo per il centrocampo della Juventus. Kessie-Juventus, è ormai questione di giorni per la firma: Luciano Spalletti incrocia le dita e spera di avere presto a disposizione l’ex calciatore di Atalanta, Milan e Barcellona.

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