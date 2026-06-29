Kessie-Juve, c’è la decisione definitiva: non ci sono più dubbi

Il centrocampista della nazionale ivoriana si avvicina a grandi passi al ritorno nel campionato italiano.

A quattro anni dall’addio al Milan, Franck Kessie potrebbe tornare a giocare nel campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano classe ’96 ha il contratto in scadenza con l’Al Ahli e ha ormai scelto la sua prossima destinazione, ovvero la Juventus.

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Kessie avrebbe dato priorità assoluta ai bianconeri, scartando subito le ipotesi Atalanta e Fiorentina. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Vecchia Signora, Giovanni Carnevali, è ora al lavoro per trovare un accordo con il suo entourage e per mettere a segno un super colpo per il centrocampo della Juventus. Kessie-Juventus, è ormai questione di giorni per la firma: Luciano Spalletti incrocia le dita e spera di avere presto a disposizione l’ex calciatore di Atalanta, Milan e Barcellona.