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Arriva il secondo colpo per il Milan dopo Ramos, quinquennale con i rossoneri

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Il Milan è pronto a chiudere il secondo colpo dopo quello relativo a Gonçalo Ramos con i rossoneri pronti a chiudere per l’arrivo di un difensore che potrebbe firmare un quinquennale con il club meneghino.

Ruben Amorim
Milan, secondo colpo in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo un periodo di immobilismo sia per quello che riguarda le scelte tecniche che quelle dirigenziali, il Milan sta iniziando a fare sul serio per quello che riguarda il mercato con i rossoneri decisi a regalare un altro rinforzo ad Amorim dopo Gonçalo Ramos.

Stando a quanto riferito da TuttoSport, il Milan sarebbe molto vicino ad Antonio Silva, centrale difensivo del Benfica che dovrebbe arrivare in rossonero per una somma attorno ai 20 milioni più 5 di bonus. Il centrale dovrebbe firmare un contratto triennale con il Milan per i prossimi cinque anni.

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