Arriva il secondo colpo per il Milan dopo Ramos, quinquennale con i rossoneri

Il Milan è pronto a chiudere il secondo colpo dopo quello relativo a Gonçalo Ramos con i rossoneri pronti a chiudere per l’arrivo di un difensore che potrebbe firmare un quinquennale con il club meneghino.
Dopo un periodo di immobilismo sia per quello che riguarda le scelte tecniche che quelle dirigenziali, il Milan sta iniziando a fare sul serio per quello che riguarda il mercato con i rossoneri decisi a regalare un altro rinforzo ad Amorim dopo Gonçalo Ramos.
Stando a quanto riferito da TuttoSport, il Milan sarebbe molto vicino ad Antonio Silva, centrale difensivo del Benfica che dovrebbe arrivare in rossonero per una somma attorno ai 20 milioni più 5 di bonus. Il centrale dovrebbe firmare un contratto triennale con il Milan per i prossimi cinque anni.