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È praticamente ufficiale: c’è l’accordo con l’Inter, firma in arrivo

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Fumata bianca per l’accordo con il club campione d’Italia: manca solo l’ufficialità, tutti i dettagli 

L’Inter è pronta a dare l’addio a Denzel Dumfries, con l’olandese che sarà uno dei primi colpi di Florentino Perez dopo la rielezione come presidente del Real Madrid.

Inter, rinnovo per Mkhitaryan
Ausilio annuncia il rinnovo di Mkhitaryan (Ansa) – Calciomercato.it

I ‘Blancos’ verseranno nelle casse dei nerazzurri la clausola da 20 milioni, con l’ex PSV Eindhoven che così lascerà Milano dopo cinque stagioni e due scudetti in bacheca. Il prescelto per sostituirlo è Marco Palestra, con il club campione d’Italia che ha intensificato il pressing per strapparlo all’Atalanta.

L’accordo tra le parti ancora non c’è, con la ‘Dea’ che per il suo gioiello chiede almeno 50 milioni di euro più bonus o un giovane come contropartita. 

Calciomercato Inter, Ausilio ‘ufficializza’ il rinnovo di Mkhitaryan

Intanto parallelamente l’Inter lavora sulla questione rinnovi, con Mkhitaryan e De Vrij che sono i casi più caldi ad Appiano Gentile. Se Sommer, Darmian e Acerbi – quest’ultimo seguito dal Monza – lasceranno da svincolati, diversa è invece la situazione per il difensore olandese e l’esperto armeno.

Mkhitaryan in mixed zone
Mkhitaryan resterà all’Inter – Calciomercato.it

Discorso aperto con De Vrij che entrerà nel vivo nelle prossime settimane, mentre una decisione su Mkhitaryan sembra già arrivata. Il veterano armeno è infatti a un passo dalla firma sul prolungamento e ad ufficializzarlo ci pensa il Ds Piero Ausilio: “Resterà ancora all’Inter, è di un’altra dimensione. È l’unico caso in cui un giocatore non ha agenti e fa le cose da solo“, ha svelato il dirigente interista a ‘Supernova’.

Mkhitaryan rinnoverà per un altro anno fino al giugno 2027 e il suo ingaggio attuale verrà praticamente dimezzato rispetto ai quasi 4 milioni netti che percepisce attualmente.

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