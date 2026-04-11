Una Juve mai vista con Spalletti: conferme e sorprese con l’Atalanta

C’è un rebus di formazione per Luciano Spalletti in vista del match di questa sera a Bergamo contro l’Atalanta: le possibili scelte del tecnico della Juventus

La Juventus punta su Luciano Spalletti tra presente e futuro, con la squadra bianconera attesa da un crocevia fondamentale nella corsa al quarto posto.

Il match nella tana dell’Atalanta vale il momentaneo sorpasso sul Como nella lotta Champions, in attesa dell’impegno di domani sera dei lariani contro la capolista Inter. Spalletti dovrà cercare i tre punti senza lo stakanovista McKennie, sempre in campo da titolare con il tecnico di Certaldo e assente per squalifica alla ‘New Balance Arena’.

Oltre all’americano saranno assenti gli infortunati Vlahovic, Perin, Cabal e Adzic, ma sostanzialmente il rebus per Spalletti riguarda una sola casella dello scacchiere juventino e come sostituire il jolly numero 22.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

La Juve per la prima volta sotto la gestione Spalletti sarà quindi senza McKennie: Koopmeiners è in vantaggio per tornare dal primo minuto, occhio però alle possibili sorprese e a un cambio di modulo con il ritorno alla difesa a tre.

L’ex Ct della Nazionale ha provato varie soluzioni in settimana alla Continassa e potrebbe rispolverare un altro ex atalantino come Holm sulla destra o avanzare Kalulu. Per il resto tutto confermato con David al centro dell’attacco e Di Gregorio che torna titolare tra i pali. Palladino in casa Atalanta si affida invece al consueto 3-4-2-1: Krstovic sarà il terminale offensivo (preferito a Raspadori), mentre Zalewski agirà al fianco di De Ketelaere sulla trequarti.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Juventud (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti