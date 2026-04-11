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Una Juve mai vista con Spalletti: conferme e sorprese con l’Atalanta

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C’è un rebus di formazione per Luciano Spalletti in vista del match di questa sera a Bergamo contro l’Atalanta: le possibili scelte del tecnico della Juventus

La Juventus punta su Luciano Spalletti tra presente e futuro, con la squadra bianconera attesa da un crocevia fondamentale nella corsa al quarto posto.

Atalanta-Juventus, le scelte di Spalletti
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il match nella tana dell’Atalanta vale il momentaneo sorpasso sul Como nella lotta Champions, in attesa dell’impegno di domani sera dei lariani contro la capolista Inter. Spalletti dovrà cercare i tre punti senza lo stakanovista McKennie, sempre in campo da titolare con il tecnico di Certaldo e assente per squalifica alla ‘New Balance Arena’.

Oltre all’americano saranno assenti gli infortunati Vlahovic, Perin, Cabal e Adzic, ma sostanzialmente il rebus per Spalletti riguarda una sola casella dello scacchiere juventino e come sostituire il jolly numero 22. 

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

La Juve per la prima volta sotto la gestione Spalletti sarà quindi senza McKennieKoopmeiners è in vantaggio per tornare dal primo minuto, occhio però alle possibili sorprese e a un cambio di modulo con il ritorno alla difesa a tre. 

Koopmeiners, le ultime sul futuro alla Juve
Koopmeiners, ex della sfida (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Ct della Nazionale ha provato varie soluzioni in settimana alla Continassa e potrebbe rispolverare un altro ex atalantino come Holm sulla destra o avanzare Kalulu. Per il resto tutto confermato con David al centro dell’attacco e Di Gregorio che torna titolare tra i pali. Palladino in casa Atalanta si affida invece al consueto 3-4-2-1: Krstovic sarà il terminale offensivo (preferito a Raspadori), mentre Zalewski agirà al fianco di De Ketelaere sulla trequarti. 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Juventud (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti

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