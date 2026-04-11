Colpo di scena Koopmeiners, Spalletti spiazza tutti: la decisione

Novità importantissime in casa Juventus in vista della sfida di sabato sera: ecco la decisione su Koopmeiners.

Cresce l’attesa per la sfida tra Atalanta e Juventus, valida per la 32esima giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20,45. Entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno: i nerazzurri si sono imposti a Lecce, mentre la squadra allenata da Spalletti ha superato il Genoa. Ora il distacco in classifica tra Atalanta e Juventus è di appena 4 punti a favore dei bianconeri e in ballo c’è la qualificazione alla prossima Champions League.

Si va verso una clamorosa novità di formazione in casa Juve: Spalletti sarà costretto a rinunciare allo squalificato McKennie e, dunque, starebbe pensando di riproporre Teun Koopmeiners in una posizione più avanzata, nel ruolo di trequartista alle spalle dell’attaccante.

L’olandese avrebbe così l’occasione di mettersi in mostra proprio con la maglia della sua ex squadra, che ha indossato dal 2021 al 2024 collezionando 97 presenze e 26 reti. Ora, però, la Juve ha bisogno del suo contributo e Koop vuole tornare assolutamente protagonista in questa fase finale della stagione. Ci riuscirà?