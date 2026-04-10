Juventus, nuovo stop prima dell’Atalanta: cinque assenze per Spalletti

Allenamento di rifinitura per la Juve alla vigilia del fondamentale match in casa dell’Atalanta: nuovo infortunio in casa bianconera

Sono le ore dell’atteso annuncio sul rinnovo di Luciano Spalletti, con il tecnico che si legherà fino al giugno 2028 con la Juventus.

Intanto alla Continassa la squadra bianconera ha continuato gli allenamenti in vista del delicato match di domani sera contro l’Atalanta, altro crocevia nella rincorsa al quarto posto per la ‘Vecchia Signora’. Da segnalare durante la rifinitura odierna lo stop di Juan Cabal, che ha terminato anzitempo la seduta per un problema fisico.

Il difensore colombiano accusa un fastidio all’adduttore della coscia sinistra e la sua presenza è in forte dubbio per la gara di Bergamo.

Juve, Cabal ko in allenamento: le ultime dalla Continassa

Lo staff medico bianconero e Spalletti valuteranno le condizioni di Cabal e solo domattina (prima della partenza per Bergamo) scioglieranno i dubbi sulla convocazione dell’ex Verona.

Il nazionale colombiano nelle ultime settimane è finito nel dimenticatoio e difficilmente avrebbe trovato posto dal primo minuto nel fondamentale incrocio della ‘New Balance Arena’ contro l’Atalanta dell’ex Palladino. Cabal non scende in campo dallo scorso 25 febbraio, dopo la sciagurata espulsione per doppio giallo rimediata in pochi minuti nella trasferta di Champions League con il Galatasaray. Spalletti sicuramente non avrà a disposizione gli infortunati Vlahovic, Perin e Adzic, che oggi hanno proseguito con il lavoro personalizzato alla Continassa.

C’è da registrare inoltre anche la pesantissima assenza per squalifica di McKennie: Koopmeiners e Miretti si contendono una maglia da titolare sulla trequarti, mentre in attacco David è favorito per partire dal primo minuto.