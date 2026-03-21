Il comunicato del club che fa definitiva chiarezza sulla mancata convocazione da parte di Gattuso
La sua esclusione dai convocati per il playoff Mondiale aveva destato molta sorpresa, ma c’è una spiegazione piuttosto banale: non sta bene e dovrà operarsi.
Parliamo di Guglielmo Vicario, che non fa parte dei 28 selezionati da Gattuso per il playoff Mondiale: giovedì 26 la semifinale a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Il CT lo ha rimpiazzato con Caprile del Cagliari. Obiettivo concreto dell’Inter, il portiere attualmente al Tottenham si operarerà per una ernia inguinale come annunciato ufficialmente dallo stesso club inglese.
“Sarà sottoposto a un intervento chirurgico la prossima settimana”, apre la nota degli ‘Spurs’.
We can confirm that Guglielmo Vicario will undergo surgery next week on a hernia.
The minor procedure for the Italy international goalkeeper has been timed to have as minimal impact on our season as possible.
Guglielmo will commence his rehabilitation with our medical staff… pic.twitter.com/7hYaJyTQrK
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 20, 2026
Vicario tornerà a disposizione fra qualche settimana, in tempo per la chiusura della stagione e per l’eventuale Mondiale con l’Italia.
“L’intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto il portiere della nazionale italiana è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione – sottolinea il comunicato del Tottenham – Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese“.