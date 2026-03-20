Playoff Mondiale, i 28 convocati di Gattuso: torna Chiesa e un’esclusione eccellente

Pisilli chiamato al posto dell’infortunato Verratti. Prima convocazione per lui e Scalvini con il nuovo corso. Debutto assoluto per Palestra

La FIGC ha appena reso noto i nomi dei 28 convocati da Gattuso per il playoff Mondiale. L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord in semifinale giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo, in caso di successo la finale sarà contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia.

Prima volta per Marco Palestra, il terzino destro di proprietà dell’Atalanta esploso quest’anno al Cagliari. C’è poi il ritorno in azzurro di Federico Chiesa, assente da Euro24, mentre il posto che sarebbe spettato a Marco Verratti, il quale ha dovuto rinunciare per un fastidio al ginocchio, è stato preso dal Pisilli. Esordio con Gattuso per il romanista, stesso discorso per Scalvini.

L’esclusione eccellente, invece, è quella di Vicario obiettivo dell’Inter. Il portiere del Tottenham risulta però essere alle prese con un problema fisico. Il CT lo ha rimpiazzato con Caprile del Cagliari. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).