Non solo Icardi-Benzema, altro nome a sorpresa per la Juve: arriva dall’Arabia

I bianconeri sono a caccia di un centravanti e una delle ultime piste porta di nuovo nel campionato saudita, un giocatore da 18 gol in 17 partite

Una vera e propria corsa contro il tempo per la Juventus in questo finale di mercato. Boga è stato il primo colpo, improvviso, Holm sarà il secondo o terzo se si considera anche il talento arrivato dal City. Manca, insomma, la ciliegina ovvero il centravanti che deve aumentare la potenza realizzativa della squadra di Spalletti. Una punta che ora manca, visto che l’unica è Vlahovic ed è ancora ai box, non è dato sapere come tornerà e quando sarà al massimo. David sta crescendo, ma per caratteristiche è più una seconda punta e la mancanza di un finalizzatore vero in area si sta sentendo parecchio in queste settimane.

Per questo i vari obiettivi cercati e trattati come Mateta del Crystal Palace, En-Nesyri del Fenerbahce, Kolo Muani del Tottenham (di proprietà del PSG), sono tutti su quel profilo preciso. E così lo sono le varie suggestioni circolate in queste ore, da Duran a soprattutto Mauro Icardi e Karim Benzema. Ma intanto continuano a susseguirsi i nomi, le proposte, i sondaggi, i contatti più o meno convinti. L’ultimo giocatore accostato ai bianconeri è Ivan Toney, attaccante in forza all’Al-Ahli.

A riportare l’interesse è il giornalista turco Ekrem Konur, secondo cui la Juve avrebbe contattato il calciatore di recente e lo avrebbe intanto aggiunto alloa shortlist di nomi papabili. Non fosse per il fatto che lo stesso Toney avrebbe rifiutato il primo approccio della Vecchia Signora: l’inglese è infatti convinto che rimanere nella sua squadra aumenterà le chances di essere convocato in nazionale per il Mondiale. Non a caso ha segnato 18 gol in 17 partite di campionato, per cui si sta mettendo decisamente in mostra.