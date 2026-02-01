I bianconeri si sono informati sulla situazione della leggenda francese che sta trattando con l’Al Hilal

La Juve resta a caccia di un ultimo colpo, magari ad effetto, per il suo attacco in modo da puntare con ancora più determinazione alla Champions League. Una corsa complicata, col Napoli che non ha più la Champions e può concentrarsi sul campionato e una Roma che non accenna a rallentare. Senza contare che sta ritrovando tutti gli uomini a disposizione. Per questo serve un tassello in più, uno sprint aggiuntivo.

Chiaramente Boga non basta, è un vice-Yildiz che conosce già la Serie A, una sorta di usato sicuro. Ma Spalletti cerca quel quid al centro dell’attacco, che possa fare magari anche il titolare, con David oppure dandosi il cambio con lui. La suggestione Mateta è stata quella più forte, poi quasi in contemporanea la pista En-Nesyri. Sfumate entrambe, così come rischia di fare pure la possibilità del ritorno di Kolo Muani. Il francese è stato bloccato dal Tottenham e sarà difficilissimo cambiare le cose in un giorno. In queste ore ci sono stati addirittura dei contatti con Mauro Icardi, in scadenza col Galatasaray. Ma una suggestione ancora più grande è circolata tra Italia e Francia.

Prima il ‘Corriere dello Sport’ e poi anche ‘L’Equipe’ hanno accostato alla Juventus Karim Benzema. In particolare il giornalista francese Loic Tanzi ha parlato del passaggio dell’ex Pallone d’Oro dall’Al-Ittihad, con cui ha rotto, all’Al Hilal di Simone Inzaghi che ha appena perso Marcos Leonardo. Ma proprio su Karim si era informata pure la società bianconera che ha provato a inserirsi. Uno scenario che in ogni caso, finché non sarà chiusa la trattativa tra i club arabi, può anche restare in piedi. La decisione è anche di Benzema, qualora scegliesse di regalarsi un ultimo ballo in Europa con una maglia storica. Con l’ovvia condizione di tagliarsi in maniera sostanziale l’ingaggio.