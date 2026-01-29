L’Avellino torna su Demme: duello e intreccio con lo Spezia e non solo | CM

Gli irpini, che hanno bisogno di un colpo a centrocampo, hanno riaperto la pista che porta al tedesco ex Napoli su cui ci sono anche i liguri

Diego Demme prepara le valigie. La sua avventura con l’Hertha Berlino è agli sgoccioli visto il contratto in scadenza a giugno, come in estate anche in questi giorni si sta muovendo parecchio in Italia per il ritorno del centrocampista campione d’Italia con il Napoli di Spalletti. Un profilo esperto, pronto da subito che – liberandosi in anticipo dai tedeschi – può firmare a zero anche in questa finestra di mercato invernale. Ma il tempo è tiranno e alla chiusura della sessione mancano ormai quattro giorni e spicci. Come vi abbiamo raccontato di recente su di lui si era informato il Toronto, ma a muoversi è stato soprattutto lo Spezia. L’ultima vittoria con l’Avellino ha migliorato sensibilmente la classifica, ma il fantasma della C è sempre lì.

Per questo il ds Melissano si è mosso per Demme, parallelamente alla pista – ancora aperta – per Leone della Juve Stabia che però non molla. Ma in queste ore – come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it – sul tedesco classe ’91 è pronto a tornare con determinazione anche l’Avellino. Un ritorno di fiamma appunto, visto che la scorsa estate le parti avevano parlato approfonditamente ma la trattativa era sfumata all’ultimo. Nonostante questo il direttore sportivo Aiello ha già sondato il terreno per riaprire questa pista, ricevendo anche una prima apertura da parte del calciatore. Se l’Avellino, che nel frattempo ha avanzato anche sul centrocampista del Cagliari Liteta (in prestito secco), spingerà allora potrebbe essere la volta buona.

Tra le possibilità c’è anche che l’Avellino faccia due colpi in mediana, l 2006 dei sardi e appunto Demme, ma sono i giorni delle decisioni. Lo Spezia però resta sempre molto vigile su Demme e anche Melissano può decidere di dare l’affondo in ogni momento. Anche perché la Juve Stabia non molla Leone. Ma le due società stanno chiudendo per un’altra operazione, il difensore Marco Ruggero. E dai liguri di mister Donadoni in queste ore è in corso un tentativo per Ambrosino del Napoli, soffiandolo proprio all’Avellino che lo ha sondato. Per lo Spezia Demme può essere la ciliegina, per i Lupi il colpo d’esperienza e qualità per provare a dare una svolta al centrocampo.