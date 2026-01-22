Un protagonista dello scudetto pronto a tornare: duello Italia… Toronto | CM

Dopo averlo sfiorato in estate, il centrocampista ex Napoli può davvero rientrare nel nostro paese: l’affare può scaldarsi già nel weekend

Un ritorno in Italia potrebbe materializzarsi in questa finestra di mercato invernale, riportando nel nostro paese uno dei campioni d’Italia del Napoli di Spalletti. Per la verità il rientro sembrava doversi concretizzare la scorsa estate, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Può essere questo il momento giusto per Diego Demme, centrocampista tedesco trattato qualche mese fa dall’Avellino. Classe ’91, in questo momento è all‘Hertha Berlino, in Bundesliga 2, dove ha il contratto in scadenza a giugno. Nell’ultima partita non è stato convocato dall’allenatore, l’addio può seriamente concretizzarsi con qualche mese di anticipo.

In Italia ci sta pensando seriamente lo Spezia, che però deve vedersela con una destinazione un po’ a sorpresa, esotica, come il Toronto. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, entrambe sono piste concrete per Demme in attesa che si incastrino vari scenari. Come detto, lo Spezia lo segue, è un profilo gradito al ds Melissano che in queste ore sta però trattando Leone con la Juve Stabia. Le Vespe, per ora, non cedono e nel weekend è attesa una svolta, in una direzione o nell’altra. Se entro un paio di giorni al massimo non dovesse sbloccarsi l’operazione tra Spezia – terzultimo in classifica – e la Juve Stabia in zona playoff che non ha tutta questa fretta né voglia o necessità di cedere un titolare, allora i liguri sono pronti a virare con decisione proprio su Demme.

L’ingaggio non è dei più abbordabili, ma c’è assolutamente modo per venirsi incontro. Il centrocampista tedesco si libererebbe dall’Hertha per poi firmare da svincolato. Si tratta anche di una scelta di vita visto le destinazioni totalmente opposte e il giocatore – che è molto stuzzicato dal ritorno in Italia dopo che in estate ha preferito restare in Germania nonostante la bella offerta dell’Avellino – dovrà discuterne anche con la famiglia, che ovviamente ha una influenza importante. Il Toronto osserva, deve mettere a segno un colpo a centrocampo e l’esperienza di Demme può far comodo. La situazione può svilupparsi davvero a breve.