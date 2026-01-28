Il portiere camerunese ha giocato in nerazzurro per una sola stagione, raggiungendo la finale di Champions League di Istanbul persa poi contro il Manchester City

Onana il dopo Sommer? In Inghilterra danno possibile il ritorno all’Inter del portiere camerunese, ancora di proprietà del Manchester United ma quest’anno in prestito al Trabzonspor.

Il classe ’96 ha lasciato i nerazzurri nell’estate 2023 per trasferirsi a ‘Old Trafford’, fu una operazione superiore ai 50 milioni bonus inclusi, e al tempo il suo sostituto fu proprio l’elvetico a cui il club di Oaktree non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Stando a Interlive.it Onana tornerebbe ben volentieri a Milano, a difendere la porta dell’Inter, tuttavia al momento Marotta e Ausilio valutano altri profili per l’eredità di Sommer. Come raccolto da Calciomercato.it, il nome oggi in pole è quello di Guglielmo Vicario.

Il portiere esploso a Empoli è un pallino del Ds Ausilio: sarebbe dovuto essere lui il rimpiazzo di Onana, solo che la trattativa per la cessione del camerunese allo United andò per le lunghe e Vicario decise di non attendere altro tempo, accettando la proposta del Tottenham.

L’Inter ripunta Vicario: Dibu Martinez e Onana fuori dalla corsa al post Sommer

A quanto pare dopo tre stagioni il ventinovenne di Udine considera chiusa la sua avventura con gli ‘Spurs’. Il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Italia, legandosi a quell’Inter sfiorata nel 2023. L’operazione, però, è tutta da costruire: il Tottenham è notoriamente una bottega carissima, per il suo cartellino potrebbe volere anche 30 milioni di euro.

Le alternativa a Vicario sono Caprile del Cagliari e Atubolu del Friburgo. Nei giorni scorsi è stato fatto con insistenza pure il nome del ‘Dibu’ Martinez dell’Aston Villa, ma per età (la proprietà dell’Inter vuole un portiere più giovane) e costi, la pista che conduce all’argentino è da considerare del tutto impraticabile. Come quella per Onana, nonostante l’apertura dell’estremo difensore africano.