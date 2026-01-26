La Juve non molla Mateta ed En-Nesyri: nuovi tentativi. E intanto spunta un portoghese ex Serie A

I bianconeri a caccia di un attaccante per aumentare la potenza offensiva di Spalletti: possibile colpo last minute

La Juve continua a viaggiare a ritmi importanti in campionato, così come in Champions League. La vittoria nello scontro diretto con il Napoli ha ulteriormente accorciato la classifica e ora i bianconeri sono sì ancora quindi, ma a -1 sia dagli azzurri che dalla Roma, avendo anche recuperato due punti al Milan secondo a +5. Lo scudetto è un miraggio, con l’Inter a 10 punti, ma l’obiettivo resta quello di confermarsi tra le prime quattro. E pure in Europa la Juve coltiva addirittura l’ambizione di qualificarsi direttamente agli ottavi. Difficile, ma non impossibile. Considerando anche la Coppa Italia dove il 5 si giocherà la semifinale in casa dell’Atalanta.

Una stagione che può ancora regalare diverse soddisfazioni, ma che ha bisogno di un aiutino dal mercato e quindi dalla dirigenza. Ad ora sono sfumati i due obiettivi principali: il primo Mateta per questioni economiche, il secondo En-Nesyri per i dubbi del giocatore legati alla formula. “Vedremo se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa”, ha detto Chiellini ieri. La Juve continua a provarci, sta sondando altre piste per l’attacco. Secondo ‘Tuttosport’ i bianconeri però non hanno ancora mollato del tutto i loro pallini e stanno provando nuovamente per Mateta. Anche se il Crystal Palace resiste. Lo stesso per En-Nesyri, si cercherà ancora di convincerlo ma con la scadenza fissata sostanzialmente a oggi.

Due piste molto complicate, per questo intanto sono spuntati altri nomi. Ad esempio si è parlato di Santiago Gimenez, in uscita dal Milan ma con qualche incognita fisica da valutare. Tra le possibilità c’è anche Joshua Zirkzee, anche lui in bilico al Manchester United e a un passo dalla Roma in queste settimane. L’olandese può scaldarsi negli ultimi giorni di mercato, con i giallorossi in attesa ma concentrati soprattutto su un esterno offensivo. Oltre a questi nomi, però, è spuntato il profilo anche di Beto, ex Udinese ora all’Everton. Ha scadenza 2027, gioca sempre con i Toffees ma in campionato ha segnato solo 2 gol in 22 partite. La sua esperienza, sostanzialmente, è stata un mezzo flop in Premier. In Serie A invece ha fatto benissimo, può essere un colpo last minute.