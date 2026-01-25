Juve, l’ultima idea per l’attacco si chiama Gimenez del Milan: i dettagli

Svolta pazzesca in casa Juve per quel che concerne la ricerca del nuovo attaccante: ecco cosa sta succedendo a Torino.

Brusca frenata nella trattativa tra Juve e Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Sembrava tutto fatto per l’approdo del marocchino classe ’97 a Torino e, invece, l’inserimento del Siviglia rischia di stravolgere tutto. Il calciatore si è preso qualche ora di tempo per decidere, ma in casa bianconera non hanno alcuna intenzione di aspettare e sono pronti a cambiare obiettivo.

Piace Mateta ma il Crystal Palace non si smuove dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro per il cartellino del francese, mentre la suggestione Zirkzee sembra destinata a rimanere tale perché l’affare col Manchester United è molto complesso.

Attenzione, dunque, alle alternative. Secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’, l’ultima pazza idea della Juve porterebbe a Santiago Tomas Gimenez, attaccante del Milan e della nazionale messicana classe 2001. L’ex Feyenoord sta attualmente recuperando dal grave infortunio subito alla caviglia, ma l’arrivo di Füllkrug può cambiare definitivamente le gerarchie in casa rossonera.

Il bomber tedesco ha deciso la gara contro il Lecce grazie a uno splendido colpo di testa e sembra già perfettamente inserito negli schemi di Max Allegri. Schemi nei quali non sembra rientrare, almeno nell’immediato, Santiago Gimenez: la Juve lo sa e resta alla finestra, pronta ad approfittarne.