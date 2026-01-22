Atalanta
Il Napoli sprinta per Giovane: l’obiettivo è chiudere a breve

Il club di De Laurentiis ora è in netta pole per l’attaccante brasiliano

Sprint Napoli per Giovane del Verona. L’inserimento raccontato ieri anche da Calciomercato.it, si è trasformato presto in qualcosa di molto più concreto. Il club azzurro, che ha appena salutato Lucca (stesso agente) e Noa Lang facendo spazio davanti, è intenzionato a chiudere a breve l’operazione.

Esploso alla sua prima stagione in Serie A, l’attaccante brasiliano piace praticamente a mezza Serie A. Soprattutto alle big, dall’Inter alla Roma passando per la Juve fino ad Atalanta e Lazio. Proprio quest’ultimi si erano avvicinati molto a lui negli ultimi giorni, poi l’ingresso deciso della società di De Laurentiis ha scombinato tutto. E ora il Napoli è in netta pole.

Il Ds degli scaligeri, Sean Sogliano, chiede 18/20 milioni di euro e una cessione a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto. In qualche modo, per strappare il suo ok, il Napoli dovrà ‘garantirgli’ l’acquisizione definitiva del cartellino del 22enne, approdato al Verona a parametro zero. Autore finora di 3 gol e 4 assist, l’ex Corinthians sarà quindi l’ennesima grande plusvalenza del club veronese, di Sogliano.

