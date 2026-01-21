Tutti pazzi per Giovane, ora si inserisce anche il Napoli: le ultime | CM

Gli azzurri monitorano da vicino l’attaccante brasiliano del Verona su cui sono al lavoro anche altri club

Sta diventando una sorta di telenovela di questo mercato di gennaio, perché sono tantissime le squadre interessate dopo l’ottima prima parte di stagione. Il nome è quello di Giovane, attaccante del Verona classe 2003 autore di 3 gol con 4 assist fino ad ora. Numeri non clamorosi, ma sicuramente resi più significativi dal percorso complicato dell’Hellas che attualmente è ultimo in classifica. L’ex Corinthians si è messo in mostra nei suoi primi mesi italiani, tanto da guadagnarsi le attenzioni – e non solo – di diversi top club.

Un po’ tutti lo stanno seguendo e più di qualcuno ha pure avviato contatti concreti. Si è parlato dell’Inter, come della Roma: entrambe lo seguono. Poi Lazio e Atalanta sono state le squadre che si sono mosse con più convinzione negli ultimi giorni come vi abbiamo raccontato passo dopo passo. La Dea è sembrata quella più vicina, poi è arrivato Raspadori, si sono inseriti i biancocelesti, che sono in pieno caos. Come risulta alla redazione di Calciomercato.it, anche il Napoli si è inserito nella corsa.

Gli azzurri, anche loro a caccia di un attaccante, seguono e monitorano Giovane anche se non stanno ancora spingendo. Sempre in attesa di cedere un calciatore per poter aprire le porte a un nuovo acquisto. La richiesta del Verona resta molto alta, 18-20 milioni di euro, ma si sta lavorando per un trasferimento già in questa sessione di gennaio. La Lazio può giocarsi la carta Belahyane, voleva chiudere in fretta ma si è scontrata appunto con le cifre dell’Hellas. I dialoghi restano in corso. E il Napoli rischia di essere una bella mina vagante nella corsa al brasiliano.