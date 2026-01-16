Colpo Giovane in Serie A, scambio e affare vicino alla chiusura | CM

Si avvicina il colpo Giovane in Serie A con la punta del Verona che potrebbe approdare in una big del nostro campionato attraverso uno scambio.

Classe 2003, l’attaccante brasiliano si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con la maglia del Verona nonostante il campionato difficile che sta vivendo la squadra di Paolo Zanetti.

Possibile cambio di maglia in Serie A per Giovane, stella dell’attacco del Verona. Le buone prestazioni della punta hanno attirato l’attenzione di diversi club e, nelle ultime ore, ci sarebbe una squadra pronta a chiudere l’affare per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Giovane verso una big di Serie A, scambio in vista

La Lazio è molto vicina a Giovane del Verona. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club capitolino sarebbe al lavoro per chiudere l’acquisto della punta brasiliana mettendo sul piatto il cartellino di Reda Belahyane.

Dopo la cessione di Castellanos, passato al West Ham, la Lazio ha acquistato Ratkov con il serbo che avrà bisogno di tempo per assimilare al meglio gli schemi di Maurizio Sarri ed adattarsi al campionato italiano, profondamente diverso rispetto a quello austriaco dove ha giocato finora. L’acquisto di Giovane permetterebbe ai biancocelesti di avere da subito a disposizione una punta che conosce bene la Serie A e dove si è messo in mostra.

Al Verona finirebbe Belahyane, centrocampista che alla Lazio non ha trovato spazio e che potrebbe tornare nella società dove aveva fatto molto bene durante la scorsa stagione. Da limare i dettagli, ma le parti appaiono molto vicine con la Lazio pronta a chiudere un colpo importante per il proprio reparto avanzato.

Arrivato nella capitale un anno fa, Belahyane non è riuscito a dare continuità a quanto fatto vedere con la maglia gialloblu ed appare destinato a cambiare aria, tornando a Verona, per provare a rilanciare la sua carriera.