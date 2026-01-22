Ci siamo per la cessione di Lucca: lascia il Napoli e la Serie A | CM

Il centravanti ex Udinese saluta il club campione d’Italia: scelta fatta e nuovo campionato

Si sblocca la trattativa per il passaggio di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. È finalmente arrivata la decisione del centravanti in forza al Napoli, che ha accettato la proposta degli inglesi come raccolto da Calciomercato.it.

Lucca si era preso qualche giorno di riflessione per decidere il suo futuro, con il Napoli e il Nottingham che già la scorsa settimana avevano trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League del giocatore. L’attaccante classe 2000 volerà in Inghilterra in prestito oneroso (poco più di 1 milione di euro), con diritto di riscatto in estate fissato tra i 35 e i 40 milioni tra parte fissa e bonus.

Lucca avrebbe preferito restare in Italia, ma per l’ex Udinese e Ajax non sono arrivate offerte soddisfacenti dal campionato di Serie A.

Calciomercato Napoli, scelta fatta: Lucca vola al Nottingham Forest

La Juventus non lo ha mai messo in cima alla lista dei rinforzi per l’attacco, mentre la Roma non ha affondato il colpo. Di recente ci ha provato il Pisa per un suggestivo ritorno, ma il bomber nato a Moncalieri cercava un club più ambizioso per rilanciarsi. Lucca è pronto a volare quindi a Nottingham, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma del contratto con i ‘Forest’.

Il Napoli riscatterà in anticipo il giocatore dall’Udinese, versando 25 milioni di euro nelle casse della società friulana. Lucca negli ultimi tempi era finito ai margini dell’undici di Antonio Conte, segnando solo 2 reti in questa prima parte di stagione con la maglia dei campioni d’Italia.