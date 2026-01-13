Raspadori, Atletico Madrid o ritorno al Napoli: le ultime | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’attaccante trasferitosi alla corte di Simeone l’estate scorsa e da settimane nel mirino della Roma

La Roma ha atteso, anche troppo, avendo in mano un accordo con l’Atletico. Raspadori ha vacillato, ma ci dicono che la destinazione giallorossa non lo abbia mai davvero elettrizzato.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante desidera restare alla corte di Simeone, il quale non lo ha mai spinto ad andare. Ad oggi, perché poi i calciatori sono degli esseri umani e cioè altamente volubili, Raspadori lascerebbe i ‘Colchoneros’ soltanto per far ritorno al Napoli. Nelle ultime ore si è inserita anche l’Atalanta.

Per un riapprodo al Napoli, col quale ha vinto ben due Scudetti dando un più che onesto contributo, si dovrebbero incastrare diverse cose. Ricordiamo che gli azzurri sono costretti a un mercato a saldo zero: possono acquistare per quanto vendono.

A Conte non dispiacerebbe riavere Raspadori (appena 424′ e 2 gol con l’Atletico) a sua disposizione, ma al momento non ci sono i presupposti.

La Roma, ripetiamo, lo ha corteggiato e aspettato a lungo. Nelle scorse ore, però, ha decisamente virato altrove affondando per Robinio Vaz del Marsiglia e Donyell Malen dell’Aston Villa, entrambi vicini. Coi ‘Villans’ in ballo anche la rescissione del prestito di Bailey. Il papà-agente giamaicano ha chiesto ad alcuni intermediari di trovare una nuova squadra al figlio.