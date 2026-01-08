Roma al traguardo per Raspadori: la formula spiazza tutti | ESCLUSIVO CM.IT

Atalanta
Roma al traguardo per Raspadori: la formula spiazza tutti

Sono ore caldissime in casa Roma per quel che concerne il calciomercato invernale di gennaio: ecco cosa sta succedendo. 

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà Giacomo Raspadori il primo colpo della Roma in questa finestra invernale di gennaio. L’attaccante classe 2000, che è legato all’Atletico Madrid da un contratto fino al 30 giugno 2030, era stato accostato di recente anche alla Lazio, ma ad aggiudicarsi il derby di calciomercato saranno quasi sicuramente i giallorossi.

Giacomo Raspadori
Raspadori verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’accelerata decisiva è arrivata nelle ultimissime ore: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il giocatore risolverà a breve le ultime pendenze economiche con la società spagnola e poi raggiungerà Trigoria per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra.

La grande sorpresa arriva, però, dalla formula dell’operazione tra Roma e Atletico Madrid: il 25enne originario di Bentivoglio, infatti, si trasferirà in giallorosso in prestito secco fino a giugno, senza alcuna opzione di diritto/obbligo di riscatto. Al termine della stagione in corso, il club capitolino e i Colchoneros potrebbero ragionare poi su una sua eventuale permanenza in Serie A.

Ma il più è fatto: ancora qualche ora e Giacomo Raspadori sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.

 

 

