Dal Milan alla Juve: arriva al posto di Vlahovic per 25 milioni

L’operazione potrebbe andare in porto nel prossimo calciomercato estivo

Chi prenderà il posto di Vlahovic? A meno di clamorose sorprese, infatti, il bomber serbo lascerà la Juve alla fine della stagione. La lascerà a parametro zero, 4 anni dopo un investimento da circa 90 milioni commissioni incluse.

Per il classe 2000 è tornata alla ribalta la pista Milan (pure quella Inter…), ma come scritto da Calciomercato.it, l’ex viola chiede almeno 8 milioni l’anno e la sua meta preferita è la Spagna.

I bianconeri dovranno saranno chiamati a colmare il vuoto con un attaccante di spessore internazionale. David e Openda si sono dimostrati fin qui non all’altezza della situazione, ecco perché Comolli e soci dovranno regalare a Spalletti o chi per lui un nome importante, uno da Juve.

L’erede di Vlahovic dalla Premier

Lo sarebbe Jean-Philippe Mateta? Potenzialmente sì. Il nazionale francese, che molti paragonano all’ex meteora bianconera Anelka, è nel pieno della carriera e in Premier ha fatto vedere cose significative con la maglia del Crystal Palace. Ha segnato quasi una sessantina di gol, trascinando spesso e volentieri la squadra di Glasner.

Proprio perché gioca nel campionato più ricco al mondo, portarselo a casa non sarebbe affatto una passeggiata. L’estate scorsa ci aveva fatto un pensierino il Milan. Molto più di un pensierino, in realtà, soltanto che i rossoneri si sono visti chiedere ben 40 milioni di euro. O forse qualcosa in più, al netto delle commissioni.

Juve, Mateta a prezzo dimezzato

Di base, quindi, sarebbe un obiettivo complicato anche per la Juventus, anch’essa molto interessata al classe ’98 stando alle informazioni di ‘Tuttosport’. A giugno, tuttavia, il prezzo di Mateta potrebbe abbassarsi, quasi dimezzarsi per un motivo molto semplice: l’attaccante di Sevran non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.

Il Crystal Palace potrebbe così essere ‘costretto’ ad abbassare le pretese, per scacciare lo spauracchio di un addio a zero dodici mesi più tardi. Per il quotidiano torinese, il prezzo di Mateta potrebbe scendere fino a 20/25 milioni di euro.

Un affarone per la Juve, ma in teoria per tutti i club europei. Anche per lo stesso Milan, specialmente se non dovesse riuscire a mettere le mani su Vlahovic. O realizzare il ‘sogno’ Lewandowski, fermo restando per l’attacco i rossoneri potrebbero prendere in considerazione pure Moise Kean, lanciato alla Juve proprio da Max Allegri.