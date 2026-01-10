Un nuovo bomber, soldi e scambio: Kean al posto di Vlahovic

Intreccio di mercato Milan-Juve-Fiorentina: tutti i dettagli

Moise Kean non sta ripetendo la grande stagione scorsa, ciononostante rimane oggetto del desiderio di almeno un paio di big di Serie A. L’ostacolo? Uno su tutti, ma aggirabile: la clausola risolutiva salita a 62 milioni di euro dopo il rinnovo del contratto fino a giugno 2029.

Estero a parte, quali sono i club italiani che potrebbero provare a prenderlo? Due in particolare: Roma e Milan. Per i giallorossi ci sarebbe anche lo scoglio ingaggio, adesso intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. Lo stipendio del classe 2000, invece, non sarebbe un problema per i rossoneri, dove ritroverebbe quel Max Allegri che lo fece esordire alla Juve.

Il Milan un sondaggio lo ha già fatto l’estate scorsa, quando era alla ricerca di un grande bomber. Ricerca che non si è fermata, ma che proseguirà senza sosta nei prossimi mesi. Tra i preferiti c’è sempre Dusan Vlahovic, ma il serbo in scadenza con la Juve ha pretese importanti: ovvero un contratto da 8 milioni, commissioni escluse.

Inoltre, come raccolto da Calciomercato.it, preferirebbe traslocare in Spagna. Il sogno assoluto è il Barcellona, nella fattispecie raccogliere la pesante eredità di Robert Lewandowski, a sua volta ‘sogno’ del Milan. Le alternative sono rappresentate da Premier e Bundesliga, in particolare il Bayern Monaco che potrebbe senz’altro accontentarlo sul piano economico.

Le cifre per Kean al Milan: l’ex Juve è un grande amico di Leao

Per il Milan, insomma, potrebbe essere decisamente più percorribile la strada per Moise Kean. La Fiorentina, che affronterà proprio il ‘Diavolo’ domani in casa, potrebbe dire sì a una proposta sui 40/45 milioni di euro. Anche a una inferiore qualora dovesse retrocedere in Serie B.

Il Milan potrebbe mettere sul piatto sui 30 milioni più una contropartita tecnica per strappare l’ok dei viola, che comunque registrerebbero a bilancio una corposa plusvalenza avendone spesi appena 13/14 per acquistarlo dalla Juve nell’estate 2024.

A Milano il classe 2000 di Vercelli troverebbe Rafa Leao, suo grande amico e il più pagato della rosa in attesa della firma sul rinnovo di Mike Maignan.