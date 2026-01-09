Calciomercato Juventus, Koopmeiners per Frattesi: scambio con l’Inter subito

Il calciomercato della Juventus e quello dell’Inter potrebbero intrecciarsi con una possibilità interessante nella sezione di riparazione: Teun Koopmeiners per Davide Frattesi.

Nelle ultime ore è rimbalzata questa possibilità che permetterebbe alle due squadre di provare a rilanciare due calciatori in crisi di identità nelle ultime due stagioni.

Dell’affare ha parlato Marcello Chirico ai microfoni di JuveLive in diretta su Youtube: “Davide Frattesi piace tantissimo a Luciano Spalletti e lo vorrebbe subito alla Juventus. L’Inter vuole minimo 30 milioni di euro, se no non lo lascia partire, e ha chiesto Khephren Thuram trovando un no. La Juventus proverà a convincere Marotta a scambiare Frattesi con Teun Koopmeiners”.

Poi aggiunge: “C’è un problema, Koopmeiners è a bilancio per una cifra superiore a Frattesi e ci sarebbe una differenza da pagare. Non so come si colmerà, se con soldi. Spalletti ha chiesto di trovare un incastro per arrivare al calciatore. Dal canto suo Frattesi sta solo pensando alla Juve e a Spalletti, ma l’Inter lo tiene calmo perché vuole i soldi. Pensa già in bianconero e non vede l’ora di arrivare a Torino“.

Teun Koopmeiners, dalle stelle alle stalle

Teun Koopmeiners è arrivato alla Juventus alla fine di agosto del 2024, acquistato dai bianconeri per 51.3 milioni di euro più 6 di bonus, il tutto pagabile in tre rate. Veniva dalla vittoria dell’Europa League con la maglia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed era sulla bocca di tutti. considerato uno dei centrocampisti più in hype del momento.

Con la Dea aveva segnato 25 gol nelle ultime due stagioni e a Torino speravano di aver ricostruito il centrocampo con il suo arrivo e quello di Douglas Luiz, anche quest’ultimo poi fallirà senza riuscire a imporsi all’attenzione dei bianconeri tanto da essere ceduto subito al Nottingham Forest. Ma questa è un’altra storia.

Tornando a Koopmeiners, il primo anno e mezzo a Torino è stato un mezzo disastro. Il calciatore non è riuscito ad ambientarsi e prima Thiago Motta, poi Igor Tudor e infine Luciano Spalletti le hanno provate tutte per rilanciarlo. Partito da interno di centrocampo ha giocato anche trequartista, ala e falso nove l’anno scorso, mentre in questa stagione è stato arretrato nei tre di difesa come braccetto sinistro. Ora la pazienza è davvero finita e cambiare aria farebbe bene anche a lui. Su di lui c’è la forte pressione del Galatasaray.

Davide Frattesi un giocatore a metà

Davide Frattesi approda a Milano, sponda Inter, nel luglio del 2023 in prestito oneroso per 6 milioni di euro con obbligo di riscatto a 27 e in più 5 di bonus. Classe 1999 era una grande promessa del calcio italiano tanto che un anno prima, sebbene vestisse la maglia del Sassuolo, si era meritato la maglia della Nazionale.

Il centrocampista ha però sempre dato l’impressione di essere un giocatore a metà, senza riuscire mai a trovare la continuità come titolare prima con Simone Inzaghi e poi con Cristian Chivu. Forse è stato sfavorito dal suo ruolo ibrido di mezzala anarchica che lo porta a essere letale davanti ma anche ad avere una difficile collocazione in campo.

Eppure Frattesi qualche gol pesante l’ha segnato in maglia nerazzurra, basti pensare ai due che hanno dato una grossa mano all’Inter per arrivare l’anno scorso in finale di Champions League. Sua la rete decisiva per vincere i quarti di finale d’andata in casa contro il Bayern Monaco per 2-1 e sua anche la rete del 4-3 decisivo per la qualificazione in finale ai danni del Barcellona di Lamine Yamal. Il cambio d’allenatore non ha giovato e ora anche lui vuole partire. Come il collega anche su di lui c’è una squadra turca, il Fenerbache.