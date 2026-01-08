Juventus, offerta per Koopmeiners: ecco formula e prezzo finale

Il centrocampista olandese sta trovando spazio come braccetto sinistro di difesa da quando c’è Spalletti in panchina

Il Galatasaray guarda con sempre maggiore interesse al mercato italiano e, secondo quanto riportato dal sito turco ‘Hurriyet’, avrebbe messo nel mirino anche Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus. Il club di Istanbul sarebbe pronto a presentare un’offerta strutturata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, una formula che permetterebbe ai giallorossi di rinforzare la rosa senza un esborso immediato eccessivo.

Koopmeiners era arrivato alla Juventus con grandi aspettative dopo le stagioni di alto livello disputate in Serie A con l’Atalanta, imponendosi come uno dei centrocampisti più completi del panorama europeo. Dotato di grande intelligenza tattica, senso della posizione e una notevole capacità di inserimento, il nazionale Oranje rappresentava un profilo ideale per squadre che vogliono dominare il gioco attraverso il possesso palla e la qualità in mezzo al campo. Proprio queste caratteristiche avrebbero convinto il Galatasaray a sondare il terreno con la dirigenza bianconera.

Galatasaray, Koopmeiners tra le alternative a Frattesi. Juve doppiamente interessata

Non è un mistero che per rinforzare il centrocampo la squadra allenata da Okan Buruk stia guardando anche un altro giocatore che milita in Serie A, ossia Davide Frattesi. Il mediano dell’Inter, peraltro, è anche un obiettivo della Juventus, con Spalletti che vorrebbe tornare a lavorare con il romano dopo averlo avuto in Nazionale quando era commissario tecnico.

Il vero obiettivo del Galatasaray, in realtà, sarebbe un terzo calciatore che gioca in Italia: stiamo parlando di Ederson. Ma l’Atalanta non ha intenzione di cederlo a gennaio e i tifosi turchi stanno facendo pressioni affinché il club risponda al colpo messo a segno dai ‘cugini’ del Fenerbahce che si stanno apprestando ad ufficializzare l’arrivo di Guendouzi dalla Lazio.

Il primo problema è rappresentato dai costi dell’operazione. Koopmeiners è stato pagato quasi 60 milioni di euro nell’estate del 2024 per prelevarlo da Bergamo. Anche con un prestito da 5 milioni e il riscatto a 25, la Vecchia Signora non rientrerebbe dei costi e dovrebbe fare una minusvalenza. La prossima estate, infatti, l’olandese sarà a bilancio per circa 35 milioni.