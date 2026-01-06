Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, ancora nessun acquisto e Gasperini è furioso: niente interviste nel postpartita

Foto dell'autore

Il tecnico giallorosso, nonostante la vittoria di Lecce, ha preferito non presentarsi davanti alle telecamere: il motivo

La Roma vince e anche convince in casa del Lecce portando a casa 3 punti fondamentali. Il 2-0 porta la firma delle punte, Ferguson e Dovbyk, in un momento particolare come quello del mercato in corso che deve portare a Gasperini uno o due rinforzi offensivi. Il mister li ha chiesti, almeno uno di questi entro la prima settimana di gennaio. A Trigoria invece neanche l’ombra di un nuovo acquisto e al contrario Zirkzee e Raspadori sembrano complicarsi sempre di più ogni giorno che passa.

Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it

Ieri vi abbiamo raccontato della tensione tra lo stesso Gasperini e il ds Massara, ancora nel mirino del tecnico dopo i ritardi dell’estate e gli uomini che oggi non stanno incidendo ad eccezione di Wesley. Ci si aspettava che la vittoria di Lecce potesse rasserenare un po’ gli animi, ma qualche scoria dev’essere rimasta al mister ma così non è stato. Gasperini infatti ha scelto autonomamente di non presentarsi davanti alle telecamere nel postpartita, senza motivazioni ufficiali. Nessun problema di salute fortunatamente, nessuna polemica arbitrale, ma alla base ci sarebbe l’insoddisfazione proprio per l’andamento di questo mercato.

L’allenatore della Roma, onde evitare di dire qualcosa di eccessivo o che possa essere fonte di nervosismo o polemica nella piazza giallorossa, ha preferito evidentemente non rischiare e dribblare un possibile caso. Queste le ricostruzioni di Sky Sport dallo stadio Via del Mare. La tensione e il malumore, nonostante i tre punti, restano.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie