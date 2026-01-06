Roma, ancora nessun acquisto e Gasperini è furioso: niente interviste nel postpartita

Il tecnico giallorosso, nonostante la vittoria di Lecce, ha preferito non presentarsi davanti alle telecamere: il motivo

La Roma vince e anche convince in casa del Lecce portando a casa 3 punti fondamentali. Il 2-0 porta la firma delle punte, Ferguson e Dovbyk, in un momento particolare come quello del mercato in corso che deve portare a Gasperini uno o due rinforzi offensivi. Il mister li ha chiesti, almeno uno di questi entro la prima settimana di gennaio. A Trigoria invece neanche l’ombra di un nuovo acquisto e al contrario Zirkzee e Raspadori sembrano complicarsi sempre di più ogni giorno che passa.

Ieri vi abbiamo raccontato della tensione tra lo stesso Gasperini e il ds Massara, ancora nel mirino del tecnico dopo i ritardi dell’estate e gli uomini che oggi non stanno incidendo ad eccezione di Wesley. Ci si aspettava che la vittoria di Lecce potesse rasserenare un po’ gli animi, ma qualche scoria dev’essere rimasta al mister ma così non è stato. Gasperini infatti ha scelto autonomamente di non presentarsi davanti alle telecamere nel postpartita, senza motivazioni ufficiali. Nessun problema di salute fortunatamente, nessuna polemica arbitrale, ma alla base ci sarebbe l’insoddisfazione proprio per l’andamento di questo mercato.

L’allenatore della Roma, onde evitare di dire qualcosa di eccessivo o che possa essere fonte di nervosismo o polemica nella piazza giallorossa, ha preferito evidentemente non rischiare e dribblare un possibile caso. Queste le ricostruzioni di Sky Sport dallo stadio Via del Mare. La tensione e il malumore, nonostante i tre punti, restano.