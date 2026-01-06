PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-2: Ferguson e Dybala incidono, Pierotti che errore

Voti e giudizi del match del Via del Mare valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lecce

Falcone 6

Danilo Veiga 5,5

Gaspar 5

Tiago Gabriel 5,5

Gallo 5

Kaba 5,5. Dal 75′ Helgason 5,5

Ramadani 5. Dal 64′ Gorter 6

Maleh 6

Sottil 5. Dal 56′ Pierotti 4,5

Camarda 6. Dal 64′ Stulic 5,5

Banda 5. Dal 46′ N’Dri 6.

Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato) 5,5

Il Lecce approccia molto bene la partita, ma mancano le basi tecniche per giocare a determinati livelli. Complici le assenze sicuramente, ma non è un caso che la squadra di Di Francesco sia penultima per gol segnati. Così diventa difficilissimo provare a impensierire la difesa pur rimaneggiata della Roma. Il gol di Ferguson scioglie subito il Lecce e le sue velleità legate al buon inizio. L’errore di Pierotti grida vendetta, Ndri scuote qualcosa ma dura poco. Il resto poca roba. Camarda cerca di lavorare come può, tiene qualche pallone, prende qualche fallo, ma non ha nulla intorno.

Roma

Svilar 6

Celik 7

Ziolkowski 6,5

Ghilardi 7

Wesley 6

Pisilli 6,5

Koné 6

El Shaarawy 6,5. Dal 60′ Tsimikas 6

Cristante 6,5

Dybala 6,5. Dal 78′ Soulé sv

Ferguson 7. Dal 60′ Dovbyk 6,5. Dall’86’ Romano sv

Allenatore: Gasperini 7

Arbitro: Sacchi di Macerata 5,5

Con una formazione parecchio rimaneggiata, ma comunque superiore al Lecce, subisce un po’ all’inizio ma tira fuori subito la qualità decisamente maggiore che sblocca e spacca la partita. Poi è un crescendo, gli uomini di Gasperini rischiano poco, creano qualche buon presupposto anche se qualcosa gli manca. Alla fine riesce a chiudere la sfida con Dovbyk, due gol su due dai centravanti è roba d’altri tempi a Trigoria. Molto bene Dybala, così come la difesa. Qualche errore di troppo da Koné, ma la vittoria è legittima.

Il tabellino di Lecce-Roma

Marcatori: 14′ Ferguson (R), 71′ Dovbyk (R)

Ammoniti: 5′ Banda (L), 28′ Maleh (L)

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (75′ Helgason), Ramadani (64′ Gorter), Maleh; Sottil (56′ Pierotti), Camarda (64′ Stulic), Banda (46′ N’Dri).

A disposizione: Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Jean, Ndaba, Sala, Penev, Kovac.

Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato)

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy (60′ Tsimikas); Cristante; Dybala (78′ Soulé), Ferguson (60′ Dovbyk)(86′ Romano).

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angelino, Sangaré, Romano, Soulé, Mirra, Lulli.

Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Mokhtar-Cavallina. IV Uomo: Tremolada. Var: Gariglio. AVar: Chiffi.