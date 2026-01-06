Roma, segnali negativi per Raspadori. Massara chiarissimo su lui e Zirkzee: le parole del ds

Il direttore sportivo giallorosso parla della questione legata ai due attaccanti nel mirino del club per rinforzare la rosa di Gasperini

La Roma continua a spingere per rinforzare l’attacco, ma le piste Raspadori e Zirkzee si sono un po’ complicate e i tempi si stanno allungando, per il disappunto tutt’altro che celato da Gian Piero Gasperini. Il ds Massara in questi giorni è al centro dell’uragano, delle critiche per dei colpi urgenti che ancora non sono a Trigoria.

Lo stesso Massara a ‘Sky Sport’ ha parlato prima del match contro il Lecce: “Raspadori si complica? Vero che ci sono delle discussioni in corso con l’Atletico e con il calciatore e gli agenti di Raspadori. È una situazione in evoluzione, sapevamo che potesse avere queste tempistiche. Dovrebbe comunque svilupparsi in tempi piuttosto brevi, in un senso o nell’altro. Zirkzee? Piace a molte squadre, non solo a noi. Il cambio di guida tecnica può modificare tutti gli interessi tecnici e anche dello stesso United. Ma non mi soffermerei sui nomi, sappiamo che questo mercato è una opportunità per rinforzarci in un reparto in cui abbiamo avuto delle difficoltà e cercheremo di farlo. Però non è un’emergenza l’attacco, il mercato è un’opportunità. Siamo sereni perché questa squadra ha fatto cose importanti, siamo convinti di poter mettere in piedi una squadra che si fa trovare pronta già da stasera”.

Focalizzandoci sull’affare Raspadori, Massara lascia tutto aperto ma i segnali che arrivano dalla Spagna sono tutt’altro che positivi. L’attaccante italiano è stato convocato per la Supercoppa di Spagna in Arabia e nei prossimi giorni sarà impegnato con l’Atletico, per cui i tempi si allungano ulteriormente. In più, il calciatore non è ancora convinto di lasciare i Colchoneros, come vi abbiamo sempre raccontato, non lo è mai stato. Diversi media locali, inoltre, confermano come la decisione di Raspadori sia quasi definitiva, di rifiutare la Roma per restare a Madrid e giocarsi le sue carte. Il rischio beffa è molto alto per i giallorossi.