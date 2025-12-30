Ferguson ancora in gol, cosa succede adesso: il retroscena sulla Juve

L’irlandese ha messo il timbro finale sulla vittoria col Genoa. La Roma crede ancora in lui, ma il mercato è dinamico

Al momento del cambio, minuto 85 di Roma-Genoa, Ferguson ha preferito non incrociare lo sguardo di Gasperini. È andato dritto, con il suo passo, verso la panchina.

Il bomber classe 2004 non ha gradito le accuse pubbliche del tecnico e i continui confronti con Dybala, ma anche col Genoa ha risposto sul campo, segnando il terzo gol e restando costantemente nel vivo del gioco.

Ferguson si considera all’altezza della Roma: è convinto di poter migliorare e di dare il suo contributo. Il club giallorosso, da parte sua, crede ancora nelle sue potenzialità, tanto che ha scelto di cedere Dovbyk.

Il mercato, però, è dinamico, e nonostante la stima del club il futuro dell’irlandese – offerto anche alla Juventus, che però cerca un vice Yildiz – verrà chiarito solo più avanti.