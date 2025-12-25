Roma, subito tre colpi: la rivoluzione è pronta

Le ultime sul mercato giallorosso tra entrate e uscite

La Roma è pronta a rivoluzione il proprio reparto offensivo. Con Bailey e Ferguson bocciati da Gasperini, il club giallorosso ha ritenuto necessario cambiare volto all’attacco. Zirkzee, come raccontato, è sempre più vicino e il club romanista ha definito un accordo con l’olandese.

Raspadori ha dato la sua disponibilità, con gli intermediari al lavoro per trovare una intesa sulla formula con l’Atletico Madrid: la società di Trigoria non vorrebbe impegnarsi troppo stabilendo in questa fase un obbligo garantito.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’idea è invece quella di provare a prendere Frendrup con la formula del prestito ed obbligo di riscatto sui 20 milioni di euro. Il danese piace al club giallorosso dalla scorsa estate ed è uno storico obiettivo di Gasperini.

L’allenatore lo voleva già dai tempi dell’Atalanta e sta spingendo per avere adesso un rinforzo esperto a centrocampo. Non si tratterebbe quindi di un vero scambio di cartellini con Pisilli: il giovane romano si trasferirebbe in prestito.

La bocciatura di Gasperini

Tornando a Ferguson, già nelle scorse settimane abbiamo raccontato la volontà di Gasperini di interrompere il prestito del giocatore di proprietà del Brighton. Gli agenti dell’irlandese stanno quindi valutando un’altra strada e hanno già avuto contatti con club inglesi e italiani.