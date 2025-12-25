Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, subito tre colpi: la rivoluzione è pronta

Foto dell'autore
e

Le ultime sul mercato giallorosso tra entrate e uscite

La Roma è pronta a rivoluzione il proprio reparto offensivo. Con Bailey e Ferguson bocciati da Gasperini, il club giallorosso ha ritenuto necessario cambiare volto all’attacco. Zirkzee, come raccontato, è sempre più vicino e il club romanista ha definito un accordo con l’olandese.

Raspadori ha dato la sua disponibilità, con gli intermediari al lavoro per trovare una intesa sulla formula con l’Atletico Madrid: la società di Trigoria non vorrebbe impegnarsi troppo stabilendo in questa fase un obbligo garantito.

Gasperini durante una partita della Roma
Roma, subito tre colpi: la rivoluzione è pronta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per quanto riguarda il centrocampo, l’idea è invece quella di provare a prendere Frendrup con la formula del prestito ed obbligo di riscatto sui 20 milioni di euro. Il danese piace al club giallorosso dalla scorsa estate ed è uno storico obiettivo di Gasperini.

L’allenatore lo voleva già dai tempi dell’Atalanta e sta spingendo per avere adesso un rinforzo esperto a centrocampo. Non si tratterebbe quindi di un vero scambio di cartellini con Pisilli: il giovane romano si trasferirebbe in prestito.

Ferguson in azione
Ferguson e la bocciatura di Gasperini (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La bocciatura di Gasperini

Tornando a Ferguson, già nelle scorse settimane abbiamo raccontato la volontà di Gasperini di interrompere il prestito del giocatore di proprietà del Brighton. Gli agenti dell’irlandese stanno quindi valutando un’altra strada e hanno già avuto contatti con club inglesi e italiani.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie