Inter-Juve, derby infinito anche sul mercato: il ‘doppio’ da 80 milioni

Terzino e centrocampista, le strade tra le grandi rivali si incrociano di nuovo. E per Frattesi…

È sempre calciomercato, ma è soprattutto sempre Inter-Juve. Il derby d’Italia, la sfida infinita che spesso sfocia sul mercato. Come stavolta, e vi garantiamo che non sarà l’ultima.

Derby d’Italia con vista terzino (destro) e centrocampista. Stessa squadra, anche se il primo è esploso in un’altra dove milita in prestito. Marco Palestra, classe 2005 che in questa prima parte di stagione ha conquistato tutti: l’Europa che conta e ovviamente le nostre Inter e Juve.

C’è chi sostiene che i nerazzurri possano provare a prenderlo già a gennaio per far fronte all’emergenza sull’out destro, ma andrebbe convinto il Cagliari – del quale è punto di forza – e ancora prima l’Atalanta, proprietario del suo cartellino.

Summit Marotta-Percassi prima o dopo la partita di stasera? Ci crediamo poco, e poi l’ultimo per Lookman è stato un fuoco di paglia…

Il prezzo di Palestra è cresciuto a dismisura, del resto il mercato non ne ha… Di misure: da 20/25 a 40 milioni almeno, siamo in zona Hakimi del 2020. Un giocatore forte a destra servirebbe pure alla Juventus, forte su Palestra già dall’estate passata.

Da Palestra a Ederson, è sempre Inter-Juve

Si resta a Bergamo per il secondo possibile derby tra nerazzurri e bianconeri. Il nome è quello di Ederson, da tempo nel mirino di entrambe.

Lo voleva Chivu per dare il via alla mezza rivoluzione anzitutto di natura tattica, dall’altra parte a Tudor non sarebbe affatto dispiaciuto. Il problema di Ederson era il prezzo, 50 milioni ma forse anche di più.

Qualche settimana fa il suo agente ha però annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027, per cui in estate – a un solo anno dalla scadenza – il prezzo potrebbe scendere a 35-40 milioni bonus inclusi. Specie l’Inter, visto che Chivu non ha abbandonato l’idea originaria, un nuovo tentativo potrebbe farlo.

Frattesi sceglie la Juve, ma per ora nessuna offerta all’Inter

In attesa che cominci per davvero la doppia sfida, i due club si parlano più o meno indirettamente Frattesi.

Il muro Inter è bello che alto, 30 e passa milioni come minimo. Ai margini della squadra, il classe ’99 vuole traslocare a Torino ma la Juve ha altre priorità.

Al momento nessuna offerta è stata presentata per il cartellino dell’ex Sassuolo, nei radar sempre di alcune società di Premier.