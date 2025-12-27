Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 27 dicembre: Juve-Inter, duello sul mercato. Offerta Milan a Maignan

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, sabato 27 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Lazio, Insigne continua ad aspettare

Insigne continua ad aspettare la Lazio!

Inter, la Juve torna su Norton-Cuffy

Inter, obiettivo terzino destro: nel mirino c’è anche Norton-Cuffy, sul quale però è rientrata in scena la Juventus. I bianconeri farebbero sul serio per l’inglese, possibile sostituto del partente Joao Mario.

Milan, offerta da 7 milioni a Maignan

Il Milan prova a non perdere a zero Maignan. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il club rossonero gli ha proposto un ingaggio da 7 miliono bonus compresi fino a giugno 2029. C’è fiducia sul sì del portiere francese.

Inter, da Sommer a Calhanoglu: quanti addii pesanti nel 2026

RIVOLUZIONE INTER NEL 2026: una squadra con la valigia in mano!

