DIRETTA Tutte le notizie del 27 dicembre: Juve-Inter, duello sul mercato. Offerta Milan a Maignan

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Tutte le news di oggi, sabato 27 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.
Segui con Noi le notizie di oggi!
Lazio, Insigne continua ad aspettare
Insigne continua ad aspettare la Lazio!
Inter, la Juve torna su Norton-Cuffy
Inter, obiettivo terzino destro: nel mirino c’è anche Norton-Cuffy, sul quale però è rientrata in scena la Juventus. I bianconeri farebbero sul serio per l’inglese, possibile sostituto del partente Joao Mario.
Milan, offerta da 7 milioni a Maignan
Il Milan prova a non perdere a zero Maignan. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il club rossonero gli ha proposto un ingaggio da 7 miliono bonus compresi fino a giugno 2029. C’è fiducia sul sì del portiere francese.
Inter, da Sommer a Calhanoglu: quanti addii pesanti nel 2026
RIVOLUZIONE INTER NEL 2026: una squadra con la valigia in mano!