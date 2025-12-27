Nathan Ake ‘chiama’ Inter e Juve: vuole la Serie A a gennaio

Il difensore olandese del Manchester City ha perso il posto da titolare nella squadra di Guardiola. Vuole cambiare aria in vista del Mondiali

Una sola presenza da titolare in Premier League fino a questo momento. Nathan Ake è conscio del fatto di non essere più una pedina fondamentale nello scacchiere di Pep Guardiola e vuole cambiare squadra a gennaio. La destinazione preferita del 30enne difensore centrale olandese è la Serie A, dove è convinto di potersi rilanciare in una big per farsi trovare al meglio della forma ai prossimi Mondiali.

Due i top club italiani interessati ad Ake: Inter e Juventus che, sfruttando la situazione, potrebbero anche chiederlo al Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri lo hanno già fatto in estate con Akanji e, qualora dovesse partire De Vrij, potrebbero provare a bissare l’operazione con l’ex Chelsea e Bournemouth.

Ma è in bianconero che Ake potrebbe trovare maggiormente spazio. Non è un mistero che la Juve sia alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato né che Spalletti vorrebbe privarsi di Gatti e rimpiazzarlo con un altro centrale difensivo. Non va dimenticata la concorrenza di top club all’estero: vedremo chi riuscirà a spuntarla.