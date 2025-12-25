Atalanta
Juve, lavori anche per la porta: la verità su Mandas

Quest’anno il portiere greco ha giocato solo una partita, in Coppa Italia

Con il Genoa in pressing su Perin, alla Juventus sono già partite le valutazioni per il nuovo portiere. Tra i profili considerati dai bianconeri c’è anche Mandas della Lazio. Il classe 2001 piace da tempo e, secondo la Vecchia Signora, ha le caratteristiche ideali per la propria squadra: molto reattivo, è abile tra i pali, nel parare i rigori e ha un’ottima tecnica.

Mandas in campo con la Lazio
Mandas in campo con la Lazio

Le offerte per Mandas

Molto richiesto anche in Premier, la Lazio potrebbe valutare la cessione di Mandas. Con il mercato ufficialmente aperto, i biancocelesti stanno considerando alcune uscite e lo stesso giocatore greco è determinato a valutare opportunità all’estero o in Italia.

