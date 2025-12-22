Perin al Genoa e sostituto Juve: triangolo di mercato in Serie A

Continua il pressing di De Rossi sul portiere bianconero, il ritorno non è un miraggio

Espulso contro l’Atalanta dopo appena tre minuti, Nicola Leali da quando è diventato titolare lo scorso anno si è rivelato un portiere molto affidabile, ma in casa Genoa già da tempo stanno studiando la possibilità di ingaggiare un nuovo portiere.

E che portiere. Da semplice rumor di mercato, infatti, l’ipotesi di un ritorno in Liguria di Mattia Perin ha assunto i connotati di pista credibile. Il portiere della Juventus non è immune al fascino di poter tornare in rossoblu e l’ottimo rapporto con Daniele De Rossi rappresenta un’arma a vantaggio del Grifone.

I bianconeri, dal canto loro, non escludono una partenza di Perin, desideroso di trovare la titolarità nel club in vista di un eventuale Mondiale dell’Italia. Anche per questo, secondo ‘Tuttosport’ avrebbero già avviato i primi contatti con Mandas. Chiuso da Provedel, il greco è pronto a lasciare la Lazio e piace anche al Torino di Baroni, in patria e in Premier League. E Leali? Non è escluso che possa finire nella Capitale proprio per sostituire il greco.