Juve, Tonali anche subito: ma ci sono 80 milioni di ostacoli

Il centrocampista ex Milan metterebbe d’accordo tutti in casa bianconera

Ci aspettiamo, ma sarà così, una Juve davvero grande protagonista nel calciomercato di gennaio ormai alle porte. In uscita, ma soprattutto in entrata.

Vedremo se e come verrà accontentato Spalletti, forte dei risultati positivi che hanno rilanciato la sua squadra non solo in chiave zona Champions.

Il club di Exor dovrebbe intervenire in particolare a centrocampo. Spalletti vuole un regista, cosa che non è Locatelli – a proposito, lo scambio con Hojbjerg viene bollato come una fake news – ma se possibile anche un centrocampista bravo a inserirsi in zona gol.

Ecco, il profilo è proprio quello di Davide Frattesi, anche se con l’Inter difficilmente potranno esserci margini per una operazione. I nerazzurri lo venderebbero alla concorrenza forse solo per una proposta superiore ai 30 milioni.

L’agente di Frattesi è Beppe Riso, notoriamente in eccellenti rapporti con il DT juventino Modesto. Riso rappresenta un centrocampista che, molto probabilmente, accontenterebbe tutti alla Continassa. In primis Spalletti.

Parliamo ovviamente di Sandro Tonali, di recente riaccostato alla Juve.

Juve, Tonali resta nei piani: muro del Newcastle

Da Giuntoli a Comolli, l’ex Milan è rimasto nei radar bianconeri. Un giocatore che la Juventus prenderebbe anche subito, senza pensarci neanche un secondo. Il problema, però, è il solito: il prezzo, non inferiore a 80 milioni di euro. 

Sempre ammesso che il Newcastle voglia venderlo, a gennaio sicuramente no e l’estate prossima sarà tutto da verificare.

Per i Magpies è un punto fermo, non a caso qualche settimana fa gli hanno rinnovato il contratto fino al 2029 con opzione per un’altra stagione.

