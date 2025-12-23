Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 23 dicembre: Napoli atterrato a Capodichino, le ultime su Muharemovic-Inter

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, martedì 23 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Muharemovic esulta con la maglia del Sassuolo
Tutte le notizie del 23 dicembre: Ottolini alla Juve, ora ci siamo. Le ultime su Muharemovic-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Muharemovic-Inter, le info raccolte da CM.IT

Inter, Muharemovic per de Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna!

Napoli atterrato a Capodichino | VIDEO CM.IT

L’ARRIVO DEL NAPOLI DA RIAD DOPO LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA!

Fullkrug-Milan, visite e firma: i dettagli dell'affare

FULLKRUG-MILAN: VISITE MEDICHE E POI LA FIRMA! Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 5 milioni di euro.

Carlos Augusto-Fenerbahce: le ultime di CM.IT

Carlos Augusto al Fenerbahce? Ecco le info raccolte da Calciomercato.it!

Juve, finalmente il nuovo Ds: sarà Marco Ottolini

Ottolini nuovo Ds Juve, ora ci siamo: Comolli ha finalmente sciolto le ultime riserve: sarà l’ex dirigente del Genoa, ex anche degli stessi bianconeri, il nuovo Direttore sportivo del club di Exor.

