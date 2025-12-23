DIRETTA Tutte le notizie del 23 dicembre: Napoli atterrato a Capodichino, le ultime su Muharemovic-Inter

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Tutte le news di oggi, martedì 23 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.
Segui con Noi le notizie di oggi!
LIVE
Muharemovic-Inter, le info raccolte da CM.IT
Inter, Muharemovic per de Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna!
Napoli atterrato a Capodichino | VIDEO CM.IT
L’ARRIVO DEL NAPOLI DA RIAD DOPO LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA!
L’arrivo del pullman del Napoli da Riyadh. Pochi tifosi alle 8 di mattina a Capodichino. E molti giocatori preferiscono andare via in taxi, sfuggendo ai supporter
📹 @zullotwit pic.twitter.com/Ed4rbgg9SD
— calciomercato.it (@calciomercatoit) December 23, 2025
Fullkrug-Milan, visite e firma: i dettagli dell'affare
FULLKRUG-MILAN: VISITE MEDICHE E POI LA FIRMA! Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 5 milioni di euro.
Carlos Augusto-Fenerbahce: le ultime di CM.IT
Carlos Augusto al Fenerbahce? Ecco le info raccolte da Calciomercato.it!
Juve, finalmente il nuovo Ds: sarà Marco Ottolini
Ottolini nuovo Ds Juve, ora ci siamo: Comolli ha finalmente sciolto le ultime riserve: sarà l’ex dirigente del Genoa, ex anche degli stessi bianconeri, il nuovo Direttore sportivo del club di Exor.