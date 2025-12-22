Atalanta
Chiamano anche l’Inter: ‘No, grazie’. Nuovo affare col Milan a gennaio

È fuori rosa e prendibile con la semplice formula del prestito

Manca davvero pochissimo alla riapertura del calciomercato. Quello di gennaio, cosiddetto di riparazione e caratterizzato soprattutto da occasioni. Che poi è il politicamente corretto di ‘scarti’, di giocatori ai margini per un motivo o per un altro. Il rischio fregatura è dietro l’angolo.

Un avviso ai naviganti, specie alle due milanesi: all’Inter servirebbe un laterale destro vista la lunga assenza di Dumfries e i grossi limiti mostrati fin qui da Luis Henrique; al Milan una punta, per Fullkrug è molto avanti, e un difensore centrale come da richiesta di Max Allegri. Il livornese voleva Thiago Silva, ma è stato rimbalzato dalla società.

Chiamano anche l’Inter: ‘No, grazie’. Nuovo affare col Milan a gennaio (Foto AI) – Calciomercato.it

In realtà un difensore centrale lo vorrebbe anche Chivu, a maggior ragione in caso di partenza di de Vrij. L’olandese sta giocando pochissimo e può chiedere la cessione per non rischiare di perdere il Mondiale. Per il classe ’92 c’è l’ipotesi Arabia, ovvero Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Chi opera sul mercato, agenti e intermediari ma anche dilettanti allo sbaraglio, sa benissimo che i nerazzurri potrebbero intervenire anche per il reparto arretrato. Per questo ad Ausilio arriveranno, anzi stanno già arrivando numerose ‘offerte’. Scarti a iosa, specie dalla Premier: al Ds interista potrebbe essere presto proposto, ammesso che non sia già accaduto, Axel Disasi.

Disasi, no Inter… Sì (forse) Milan

Il francese classe ’98 è fuori rosa al Chelsea, infatti quest’anno neanche un minuto ha disputato con la squadra allenata da Enzo Maresca. Il suo profilo è stato/verrebbe scartato dall’Inter per il fatto di non avere minuti nelle gambe – a metà stagione occorrono calciatori pronti all’uso – ma anche perché i nerazzurri starebbero cercando un difensore di piede mancino. Disasi è un destro naturale. Piace, non a caso, Muharemovic del Sassuolo.

Disasi, no Inter… Sì (forse) Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dall’Inter al Milan, che invece potrebbe valutare concretamente l'(auto)candidatura di Disasi. Più che Allegri, che probabilmente lo conosce molto poco, la società o meglio dire la proprietà, notoriamente in eccellenti rapporti con il Chelsea. I ‘Blues’ potrebbero darlo con un semplice prestito.

Quanti affari sull’asse Milano-Londra, con l’ultimo – ma non l’ultimissimo – Nkunku finora andato peggio di quello che ci si poteva aspettare. Più di 40 milioni bonus inclusi, un solo gol e in Coppa Italia. Una rapina a volto scoperto…

