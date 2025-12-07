Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie del 7 dicembre: stasera Napoli-Juventus, Carlos Augusto pronto al rinnovo

Foto dell'autore

La domenica di Serie A entra nel vivo e la seguiremo insieme passo passo. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti del 7 dicembre 

Tre vittorie molto larghe sono arrivate ieri nel sabato di Serie A. Successi casalinghi per Sassuolo, Inter e Verona che danno uno scossone alle rispettive.

conte-spalletti
DIRETTA | Tutte le notizie del 7 dicembre: stasera Napoli-Juventus

Oggi si torna in campo per le gare domenicali della 14esima giornata di campionato. Dai temi legati al campo a quelli relativi alle possibili trattative di calciomercato. Segui tutte le notizie del 7 dicembre con noi.

LIVE

Fumata bianca in arrivo: Carlos Augusto rinnova con l’Inter | CM.IT

L’Inter sta per blindare Carlos Augusto, rispettando i tempi prefissati. Da parte di tutte le parti in causa, infatti, l’obiettivo era ed è definire l’accordo per il rinnovo entro la fine dell’anno.

Napoli-Juventus, la mossa di Spalletti

Il big match di questa sera si preannuncia ricco di possibili sorprese. Spalletti in particolare è pronto a stupire con una mossa in particolare. Spunta Miretti a centrocampo.

Liverpool, idea Gerrard al posto di Slot

Come evidenziato da ‘daveockop.com’ il Liverpool starebbe valutando Steven Gerrard come allenatore ad interim nel caso in cui Arne Slot venisse esonerato.

Serie A, la programmazione di oggi

Serie A, la programmazione di oggi:

Cremonese-Lecce ore 12.30

Cagliari-Roma ore 15.00

Lazio-Bologna ore 18.00

Napoli-Juventus ore 20.45

Serie A, i risultati di ieri

Ecco i risultati del sabato di Serie A:

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Inter-Como 4-0

Verona-Atalanta 3-1

