DIRETTA | Tutte le notizie del 7 dicembre: stasera Napoli-Juventus, Carlos Augusto pronto al rinnovo

La domenica di Serie A entra nel vivo e la seguiremo insieme passo passo. Dal campo al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti del 7 dicembre
Tre vittorie molto larghe sono arrivate ieri nel sabato di Serie A. Successi casalinghi per Sassuolo, Inter e Verona che danno uno scossone alle rispettive.
Oggi si torna in campo per le gare domenicali della 14esima giornata di campionato. Dai temi legati al campo a quelli relativi alle possibili trattative di calciomercato. Segui tutte le notizie del 7 dicembre con noi.
Fumata bianca in arrivo: Carlos Augusto rinnova con l’Inter | CM.IT
L’Inter sta per blindare Carlos Augusto, rispettando i tempi prefissati. Da parte di tutte le parti in causa, infatti, l’obiettivo era ed è definire l’accordo per il rinnovo entro la fine dell’anno.
Napoli-Juventus, la mossa di Spalletti
Il big match di questa sera si preannuncia ricco di possibili sorprese. Spalletti in particolare è pronto a stupire con una mossa in particolare. Spunta Miretti a centrocampo.
Liverpool, idea Gerrard al posto di Slot
Come evidenziato da ‘daveockop.com’ il Liverpool starebbe valutando Steven Gerrard come allenatore ad interim nel caso in cui Arne Slot venisse esonerato.
Serie A, la programmazione di oggi
Cremonese-Lecce ore 12.30
Cagliari-Roma ore 15.00
Lazio-Bologna ore 18.00
Napoli-Juventus ore 20.45
Serie A, i risultati di ieri
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 3-1