Spalletti tira fuori il jolly: cambia la formazione della Juventus contro il Napoli

Il big match di questa sera si preannuncia ricco di possibili sorprese. Spalletti in particolare è pronto a stupire con una mossa in particolare

Quella di questa sera al Maradona sarà una gara fondamentale per entrambe. Il Napoli vuole dare ulteriore continuità al filotto iniziato dopo la sosta, e lo stesso vale per la Juventus che sta pian piano iniziando ad alzare i giri del motore.

In particolare per Luciano Spalletti sarà una gara molto particolare nella quale potrà riabbracciare i suoi vecchi tifosi proprio nello stadio che lo ha reso calcisticamente immortale un paio d’anni fa con uno scudetto storico. In termini strettamente di campo non ci sarà però tempo per commuoversi per il tecnico di Certaldo, che dovrà dare una segnale forte contro una delle grandi favorite alla vittoria finale.

Alla Juve serve un successo con un top club per iniziare realisticamente a pensare di poter infastidire nelle zone più nobili della classifica, e per farlo lo stesso Spalletti sta preparando una mossa particolare. L’ex Napoli dovrebbe schierare la sua squadra al Maradona con un 3-4-2-1 ancora con Koopmeiners sulla linea difensiva, mentre a centrocampo la novità potrebbe essere quella di Fabio Miretti al posto di Thuram a comporre la cerniera mediana insieme a Locatelli. Il tutto in un reparto che vede la truppa di Conte in difficoltà per i tanti infortuni.

In attacco invece Yildiz e McKennie dovrebbero dare supporto a David. I campioni d’Italia hanno invece poca scelta a centrocampo dove Elmas affiancherà McTominay, mentre tra attacco e difesa non ci saranno variazioni rispetto alle ultime di campionato.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Olivera, Vergara, Politano, Ambrosino, Lucca.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, Kostic; McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Cabal, Rouhi, Thuram, Joao Mario, Adzic, Zhegrova, Conceicao, Openda.

ARBITRO: La Penna. ASSISTENTI: Peretti-Colarossi. QUARTO UOMO: Crezzini. VAR: Abisso. AVAR: Aureliano.