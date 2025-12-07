Atalanta
Minacce ai calciatori della Fiorentina: “Aspettatevi la polizia”

È un disastro senza fine la stagione della Fiorentina, ma ciò che è accaduto post Sassuolo è gravissimo. Bufera sui social

Solo 6 punti e ultimissimo posto in classifica in solitaria per la Fiorentina, che proprio non riesce ad uscire da una crisi devastante. La viola ha perso ancora cedendo il passo al Sassuolo in trasferta per 1-3 a margine di un’altra gara disastrosa.

Minacce choc in casa Fiorentina: “Aspettatevi la polizia a casa vostra” (Ansa Foto) – Calciomercato.it

La truppa di Vanoli è ormai alle corde, e neanche il cambio di allenatore ha prodotto i risultati sperati. La Fiorentina è dunque a rischio retrocessione e con nessuna vittoria dopo 14 gare di Serie A inizia a diventare uno spettro serissimo da dover fronteggiare. Lo sanno benissimo staff e calciatori, ancora mortificati a fine partita, ma lo sanno soprattutto i tifosi, ormai furiosi con tutti.

Il clima teso di casa Fiorentina, in alcuni casi, è però andato oltre. Alcuni giocatori della squadra viola sono stati minacciati sui social, insieme alle loro famiglie. Gesti terribili e messaggi vergognosi che hanno scatenato inevitabili reazioni.

Una su tutte la moglie di Dodò, Amanda K. Ferreira, che nelle sue stories di Instagram ha pubblicato un messaggio terribile da parte di un utente e rivolto addirittura ai figli della coppia. Un augurio di morte becero che ha indignato il pubblico social. La stessa compagna di vita dell’esterno della Fiorentina ha quindi scritto: “Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite”.

