Come cambia l’Inter: proseguono i contatti per Kone, un big con la valigia pronta

Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato

Tanta Inter nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Siam partiti dalle informazioni raccolte su Denzel Dumfries tra campo e mercato: un recupero dell’olandese per la gara col Liverpool non è del tutto impossibile, mentre in ottica futura il suo obiettivo è sempre quello di strappare un nuovo e più redditizio contratto.

Considerate la sua età e le mire economiche, ovvero un ingaggio da 6 milioni netti in su, difficilmente questo nuovo contratto potrà ottenerlo dall’Inter. Ecco perché le sirene di mercato per Dumfries torneranno molto probabilmente, per non dire sicuramente a suonare nei prossimi mesi.

Prossimi mesi importanti per l’Inter che verrà, un’Inter che cambierà diversi interpreti. A partire del portiere, con Sommer destinato ad andare via a giugno quando scadrà il suo contratto.

Chi al suo posto? Magari Vicario, pallino di Ausilio, anche se la proprietà vorrebbe un profilo più giovane e rivendibile, per la porta come per gli altri ruoli dove sarà necessario intervenire. Servirebbe un’eccezione come per Akanji.

Dalla fascia destra (forse a prescindere dalla eventuale partenza di Dumfries) fino alla mediana, con Chivu che continua a insistere per l’acquisto di un mediano muscolare.

L’Inter non molla Kone

Come rivelato dalla nostra direttrice Eleonora Trotta, l’Inter non ha affatto mollato la presa per Koné nonostante la Roma – che per gennaio lo ritiene incedibile e alla quale è stato proposto, tramite intermediari, il brasiliano Luis Henrique – continui a volere tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Proseguono i contatti diretti con l’entourage del francese, nel mirino pure del PSG. Ederson può rappresentare una sorta di piano B, ma pure il brasiliano dell’Atalanta costa molto. Il più abbordabile rimane ovviamente Frendrup del Genoa.