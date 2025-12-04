Juventus, svelati i tempi di recupero di Gatti: ecco quante settimane resterà fuori

Momento delicato in casa bianconera per quanto riguarda la questione infortunati: doppia operazione e assenze importanti

Non solo Dusan Vlahovic: com’è noto, nel match di Coppa Italia contro l’Udinese, anche Federico Gatti si è dovuto fermare per infortunio.

Il bomber serbo che verrà operato oggi a Londra, starà lontano dai campi fino al marzo prossimo per un pesante infortunio muscolare alla gamba sinistra patito nella sfida contro il Cagliari di campionato.

Il difensore, invece, si è procurato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro ed è finito questa mattina sotto i ferri, in Francia, per cercare di tornare in campo il prima possibile.

Una doppia tegola per Luciano Spalletti, che già deve rinunciare nel reparto arretrato a Gleison Bremer, anch’egli reduce dall’operazione al ginocchio, e a Daniele Rugani.

Quando tornerà in campo Gatti? La rivelazione dell’esperto

Sui tempi di recupero si è espresso, al canale Youtube di Juvelive.it, il dottor Lorenzo Proietti, ortopedico specialista in traumatologia dello sport.

“Per accelerare la fase di ritorno in campo e di recupero, hanno deciso di intervenire subito. Dopo l’intervento, ci sarà bisogno di un mese di stop, al massimo un mese e mezzo.

Fortunatamente, il menisco mediale ha tempi di recupero più brevi rispetto al laterale, vedi caso Pogba“.

Dunque, Gatti è atteso da Spalletti, nella peggiore delle ipotesi, per il weekend del 17/18 gennaio del 2026, quando i bianconeri se la dovranno vedere contro il Cagliari per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.