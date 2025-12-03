Poco spazio per Frattesi, l’annuncio di Chivu spiazza: “Mai stati comunicati”

Il tecnico dell’Inter ha risposto sul classe ’99 dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Venezia

Due assist, il primo per Diouf e il secondo per Thuram, e una prestazione finalmente convincente. C’è anche Davide Frattesi tra i protagonisti della schiacciante vittoria dell’Inter contro il Venezia agli ottavi di Coppa Italia.

Stavolta il classe ’99 si è giocato bene la chance concessagli da Chivu, che dopo la partita ha così risposto sullo scarso utilizzo fin qui del numero 16, possibile protagonista del prossimo calciomercato di gennaio.

“Perché sta giocando poco? Ha avuto i minuti che probabilmente meritava, ma forse meritava qualcosa in più – le parole di Chivu a ‘Sport Mediaset’ – Ha avuto un intervento e altri problemi che non sono mai stati comunicati. Davide si è però messo sempre a disposizione, stasera toccava a lui mettere benzina nelle gambe e ha retto bene i novanta minuti”.

In conclusione Chivu allontana le voci di mercato su Frattesi: “Sappiamo quanto sia importante e che vuole essere ancora determinante per l’Inter“.